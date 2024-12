Nuevo escándalo, esta vez con el flamante titular de AFIP: Lo acusan de falsificación de DDJJ y ocultamiento de bienes

La oposición denunció al titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública”. La denuncia se formalizó en la Justicia.

El Gobierno no para de quedar salpicado en escándalos. Y es que en medio del impacto negativo que generó el caso Edgardo Kueider en el oficialismo, ya que buena parte de la oposición asegura que Javier Milei “compró” la voluntad y votos del senador detenido en Paraguay capturado con más de 200 mil dólares en efectivo, ahora se suma una nueva denuncia contra el titular de la AFIP.

Quien impulsa la denuncia es el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) que denunció al nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

“En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar”, escribió el diputado en sus redes sociales, acompañado de un video explicando la situación del funcionario de Gobierno.

El titular de la AFIP es evasor según UxP

En un extenso hilo en su cuenta de X, Tailhade describió paso a paso las propiedades sin declarar del titular de la AFIP, que anteriormente fue funcionario de Mauricio Macri.

“Pazo, que cuando fue funcionario de Macri no declaró un departamento en el condominio Harbour House, esconde también un departamento en el condo Beach Club Apts. El actual titular de la Afip, al que se supone que le pagan para combatir la evasión”, ironizó el kirchnerista.

Y siguió: “Como lo descubrimos, Pazo intentó emprolijar sus papeles y recién presentó su DDJJ el 30 de octubre. En agosto se borró de una sociedad en Miami que presidía, Cleo Holdings Inc, y puso en su lugar a su esposa Josefina Helguera y a un tal Maximiliano Voss”. Para finalizar, y adjuntando pruebas, el diputado escribió: “Voss comparte apellido con Martín Voss, socio minoritario de un negocio de Pazo llamado Invernea. De hecho, es el hermano. Maxi Voss fue nombrado presidente de Bice Fideicomisos en marzo. ¿Pago de favores?”, se preguntó.

La denuncia en la Justicia

En lo que respecta a la denuncia judicial, en su acusación el diputado de UxP pide que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) que podrían configurar delitos de acción pública que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público “que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”. En ese sentido, Tailhade describió a Pazo como “empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”. A su vez, denunció que en 2010 Pazo junto a su esposa constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados”, fundamenta la denuncia.

