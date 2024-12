Jaldo participó del encuentro por la “amistad social”

El gobernador se hizo presente ante la convocatoria de la Iglesia Católica a distintos sectores para que, mediante el diálogo, se busque el bienestar de todos los tucumanos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó esta noche en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, del espacio “Unsta, Política y Amistad Social un Camino de Encuentro”.

El encuentro propone “repensarnos como sociedad y como comunidad que se construye en el diálogo y la tolerancia”, según explicaron desde la casa de altos estudios.

Además del Gobernador formaron parte de la actividad el vicegobernador, Miguel Acevedo; el rector de la Unsta, Francisco López Cruz; el Arzobispo, Carlos Sánchez; los obispos Jose Maria Rossi y Roberto Ferrari; los ministros Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación), la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals; los legisladores Carolina Vargas Aignasse, Hugo Ledesma, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Manuel Courel; la secretaria de Culto, Roxana Díaz; el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat; los miembros de la mesa de Diálogo organizada por la pastoral Social de la Arquidiócesis de Tucumán Roberto Rotta di Caro, Teresa Ramallo, Graciela Jatib, Monica Delgado; y los diputados nacionales Pablo Yedlin, y Paula Omodeo.

“Qué importante es esta convocatoria del obispo Carlitos, conjuntamente con otros integrantes de la Iglesia Católica, con el Consejo Pastoral, y hemos estado representando todos los espacios políticos de Tucumán, también militantes sociales y algunos militantes gremiales, y por supuesto con el vicegobernador nosotros, desde el primer día que nos convocaron, allá el año pasado, antes del proceso electoral, nos hemos comprometido conjuntamente con todos los candidatos a gobernador y a vicegobernador, y hemos firmado una propuesta de 10 puntos a cumplir, a llevar adelante, a ejecutar en el caso de que la voluntad popular nos favorezca. O sea que ese es un tema que lo tenemos que ir evaluando permanentemente”, contó Jaldo.

En ese sentido, el Gobernador también remarcó que “se han tratado diferentes temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los tucumanos, que estar a la par de los que menos tienen y más necesitan. Hay preocupación en todos los sectores por la situación a nivel nacional, a nivel provincial, y no hay que dejar de agregar la situación a nivel mundial, porque de acuerdo a lo que pase en el mundo, va a repercutir en Argentina y Tucumán no está exento. Esta ha sido una reunión, un encuentro muy positivo, donde todos los que estábamos a la vuelta de la mesa, sin excepción, estamos en condiciones de poner un granito de arena para sacar adelante no solo a Tucumán, sacar adelante a nuestra querida patria argentina. Y yo creo que nos llevamos ese convencimiento, que todos podemos aportar, colaborar y fundamentalmente darle una continuidad a este diálogo tan importante como ha ocurrido el día de hoy”.

Asimismo, el arzobispo agregó: “justamente este es el anhelo que tenemos, de caminar juntos, de trabajar juntos, de soñar y a la vez trabajar por un Tucumán cada día mejor y más digno. Queremos seguir edificando ese Tucumán cada día mejor. Por eso el diálogo es una de las herramientas importantísimas para buscar consensos, para ponernos de acuerdo, para deponer algunas actitudes también y para poder sumar al bien común. Es muy importante tener en claro que nuestro objetivo es el bien común de todos y cada uno de los Tucumanos. Por eso también los distintos espacios políticos, las distintas autoridades, los funcionarios han sido invitados. Porque tenemos responsabilidades y tenemos que responder frente a estas urgencias y necesidades de nuestro pueblo”.

Finalmente, el Vicegobernador añadió que “esto del diálogo se construye día a día entre los distintos sectores. Han participado no tan solo desde el ámbito político y distintos representantes de los distintos espacios políticos de Tucumán, sino también organizaciones intermedias, la iglesia, la pastoral, y nos mueve un solo objetivo, que es mejorar Tucumán, la calidad de vida de los tucumanos y tucumanas. En ese sentido hay un diálogo que se inició y que se va a seguir profundizando. Con el gobernador tomamos el compromiso de asumir los 10 puntos firmados en aquella oportunidad e ir avanzando paso a paso. En ese sentido estamos. Así que el diálogo que se produjo hoy lo consideramos muy importante y ojalá podamos seguir continuando esto, que es un camino, un proceso que marcará un antes y un después”.

fuente:comunicaciontucuman