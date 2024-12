Donald Trump nombró a Claver-Carone como nexo con Latinoamérica, un golpe durísimo a Guillermo Francos y José Luis Vila

El flamante funcionario trumpista acusa a Francos de haber conspirado para voltearlo de la Presidencia del BID. La designación también afecta a José Luis Vila y Rodrigo Lugones, aliados del Jefe de Gabinete.

Trump anunció a Mauricio Claver-Carone como Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, un cargo clave para la relación con la región.

El nombramiento es una mala noticia para el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y pone a Milei en una dura encrucijada. Claver-Carone dialogó con LPO en exclusivo en septiembre del año pasado y habló en duros términos de Francos, a quien responsabiliza por su caída del BID.

En el entorno del flamante funcionario trumpista no tienen dudas que Guillermo Francos, por entonces funcionario de Alberto Fernández en el BID, fue quien empujó la denuncia en su contra para que pierda la presidencia y pueda asumir en su lugar Gustavo Béliz, operación que finalmente fracasó.

“Si Milei cree que Francos le va a traer credibilidad en los Estados Unidos, se equivoca enormemente. Yo lo vi de primera mano. Francos no concuerda con sus principios. De hecho ha abogado por todo lo contrario. Si no, por qué lo mandó Alberto Fernández al BID?Alberto Fernández no mandó a Francos al BID porque fuera liberal o de derecha. A él lo eligieron por ser un útil oportunista dispuesto a hacer el trabajo sucio a la izquierda. ¿Pero ahora resulta que es liberal y de derechas? Es ilógico”, le dijo Claver-Carone a LPO.La designación también golpea al Secretario de Estrategia, José Luis Vila y a Rodrigo Lugones, impulsor de VIla y socio de Santiago Caputo. Francos, Vila y Lugones establecieron una alianza al interior del gobierno libertario. Vila y Lugones comparten cercanía al histórico operador radical, Enrique “Coti” Nosiglia.

Claver-Carone está además totalmente alineado con el secretario de Estado, Marco Rubio, otro funcionario trumpista de origen hispano que hable perfecto español y conoce muy bien la región. “Rubio era muy cercano al fiscal Nisman y tiene muy claro que José Luis Vila fue jefe de asesores del kirchnerista Oscar Parrilli en la AFI post muerte de Nisman”, explicó a LPO un experimentado operador internacional.

Francos y el funcionario trumpista convivieron hasta el año pasado en Washington dentro del directorio del BID) Claver-Carone era el presidente del BID y Francos director de Argentina. Cuando Claver-Carone tuvo que dejar el cargo por su relación con una empleada, Francos creyó que iba a poder nombrar a Beliz como sucesor.

La permanencia de Francos en el gabinete de Milei envenena así la relación con el que ahora se ha transformado el hombre más poderoso del presidente de Estados Unidos para la región. Ejemplo de la bronca que arrastra, lo volvió a dar Claver-Carone en agosto pasado cuando chicaneó a Milei afirmando que espera regrese a la ortodoxia liberal. “Lo que estamos viendo es un equipo que básicamente está trabajando a nivel doméstico en políticas peronistas de reforzar el peso argentino, de seguir buscando maneras de gastar reservas para reforzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló Milei en las elecciones”, afirmó.

