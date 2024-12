” En el Tucumán de Jaldo, cada vez hay mas despidos “: un bar del microcentro cerró sin avisar y dejó a sus empleados en la calle

La denuncia es gravísima: ocho empleados de un bar ubicado en pleno centro tucumano y se encontraron con la peor noticia. El bar cerró sin aviso y quedaron los empleados en la calle: “No sospechábamos nada. Nunca dijeron nada. Lo hicieron todo bajo poncho. Somos ocho personas que estamos en la calle”.

Se trata del local gastronómico de la calle 9 de Julio al 200. Ocho trabajadores están sin respuesta.

lunes 23 de diciembre de 2024

“Hace 45 años que trabajo acá. Cambiaron seis, siete dueños distintos. Desde los 16 años fui moza de este bar. Es la primera vez que paso una Navidad así. El viernes trabajamos con mis compañeros, nos reunimos para el aguinaldo y nos dijeron: cerramos”, expresaron los empleados.

“El bar vendía. No pagaba alquiler. No puede decir que el bar estaba en quiebra”, “Fue totalmente sorpresivo. No sabía cómo decirle a mi familia. Tengo mi hijo de 3 añitos. ¿Cómo les explicamos del día a la noche que no tenemos trabajo?”, agregó.

El pasado viernes, los empleados del bar “Bonder Café”, de la calle 9 de Julio al 200, recibieron la novedad de que el sábado iban a cobrar el aguinaldo. Al día siguiente, cuando los trabajadores fueron al local para iniciar la jornada laboral y cobrar lo prometido, se dieron con el bar completamente cerrado y desvalijado.

Según la información que recibieron del abogado del propietario, el cierre se dio debido a la quiebra. Hasta el momento, la intención del empleador es pagar $800.000 de indemnización, con sueldo y aguinaldo incluido. El personal lleva una antigüedad de mas de 30 años.

“Cuando alguien nos dice Navidad, no sabemos qué pensar. No nos llegó nada. Nos dijo que iba a cerrar un ratito el bar, pero no dejaba entrar a la gente. Teníamos todos los clientes en espera. No esperábamos esto. A horas de la Navidad, ahora no tenemos plata para pasar las Fiestas”, le confiaron a la periodista Mariana Romero, en vivo para Los Primeros

fuente: losprimeros