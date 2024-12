Una periodista fue intimada por canciller Gerardo Werthein y el Congreso reacciono : “Con censura no hay democracia”

Una periodista de Clarín fue intimada por el Gobierno y en el Congreso Nacional mostraron su preocupación con respecto de la censura que tratan de imponer.

El Gobierno sigue sumando capítulos al pésimo vínculo que eligió tener con el periodismo argentino. Y es que en las últimas horas el canciller Gerardo Werthein la intimó a través de una carta documento, a la periodista del diario Clarín, Natasha Niebieskikwiat. Tras conocerse la noticia, en el Congreso Nacional salieron al cruce.

La información la confirmó la propia periodista, que contó que la carta documento fue enviada por el canciller de Milei al domicilio de su madre, exigiendo que cese sus tareas de información acerca del caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

“Estoy un poquito anonadada. Nunca esperé esto, y justo además me toma iniciando unas breves vacaciones. En todo caso Werthein debería haberse remitido a los abogados de Clarín, no a la casa de mi mamá que tiene 91 años”, dijo Niebieskikwiat en una entrevista periodística cuando confirmó la intimación del Gobierno.

…Esto es un acto de censura para mí. Yo creo que (Werthein) está mal aconsejado. Uno trata con sus notas que Venezuela y la gente que vive en Venezuela esté mejor, sean argentinos o no”, agregó la periodista.

Y remató: “Nunca lo vi al canciller enojarse por todo lo que dijeron de él, de sus finanzas, de su pasado”.

La reacción del Congreso Nacional

Ante la acción del Canciller, un grupo de diputados nacionales salieron a expresarse por lo ocurrido y mostraron su preocupación por la presunta censura que quiere aplicar a los periodistas el gobierno del presidente Javier Milei. “Con censura no hay democracia”, expresó en la red social X la diputada socialista Mónica Fein, que en esa línea anunció la presentación de un proyecto de ley para expresar solidaridad con la periodista de Clarín. Fein anunció también que convocaron a que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja cite con urgencia al canciller para que dé “explicaciones detalladas sobre este intento de censura previa”. El canciller sostuvo que las notas publicadas por la periodista contienen información “inexacta, especulativa y no corroborada”, y el planteo lo hace “bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”Adepa y la Academia de Periodismo también se pronunciaron

Por otro lado, la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo emitieron dos comunicados en relación a la intimación que envió el canciller Gerardo Werthein la periodista de Clarín. “Frente a la carta documento remitida por el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Gerardo Werthein, en la cual se exige a la periodista de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, que se abstenga de difundir información “inexacta, especulativa o no corroborada”. ADEPA recuerda que es una garantía elemental del debate público democrático la prohibición de sancionar opiniones, especulaciones o meros errores en la información sobre asuntos de interés público”, sostuvo ADEPA en un texto difundido en las redes sociales. “Antes que formular intimaciones que son un llamado al silencio y a la censura, las autoridades de la Nación deben procurar brindar la mayor cantidad posible de información pública verificable y, de ese modo, contribuir a una mejor y más informada opinión pública”, concluyó el texto de la entidad que reúne a los editores. A su vez, la Academia rechazó la carta documento de Werthein “de manera clara y categórica”. “La Academia destaca que el canciller Werthein carece de cualquier atribución constitucional para ejercer, como lo está intentando, la censura previa. Al contrario, la Constitución argentina garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y protege las fuentes de información de los periodistas”, dice el texto de la Academia. “Werthein, que también es accionista de medios audiovisuales, no puede desconocer que la periodista Niebieskikwiat tiene una larga trayectoria en la cobertura de la política exterior argentina y de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esperamos que el canciller Werthein retire cuanto antes esa carta documento que lo descalifica como funcionario de la Constitución y de la democracia”, concluye el texto de la entidad de periodistas.

