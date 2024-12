Bitcoin: Pronostico sobre su precio para enero

2024 resultó excepcional para Bitcoin (BTC), alcanzando hitos como la aprobación de los ETF en Estados Unidos, el cuarto halving y un nuevo máximo histórico.

El año que termina resultó excepcional para Bitcoin (BTC), alcanzando hitos como la aprobación de los ETF en Estados Unidos, el cuarto halving y un nuevo máximo histórico de 108.249 dólares en diciembre. Este auge despertó optimismo en los inversores, pero también plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la criptomoneda en enero de 2025, especialmente tras la corrección que llevó su valor actual a 95.721 dólares.

¿Qué puede esperar el mercado en enero de 2025?

Históricamente, enero mostró resultados mixtos para Bitcoin, alternando entre rendimientos positivos y negativos. Según Coinglass, la última vez que BTC cerró enero al alza fue en 2023, con un leve aumento del 0,62%.

Para 2025, las perspectivas oscilan entre estabilidad en el rango de 90.000 a 100.000 dólares y movimientos más marcados, influenciados por factores como la adopción institucional y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que podría alterar el panorama macroeconómico.

Bitcoin: La view de los analistas

De acuerdo con BeInCrypto, las proyecciones para Bitcoin no solo se basan en análisis históricos, sino también en factores fundamentales y técnicos. En este contexto, la volatilidad global y la situación macroeconómica, incluida la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, podrían desempeñar un papel crucial en el mercado.

Según el analista Michaël van de Poppe, el precio de Bitcoin aún no alcanzó su techo en este ciclo alcista. Basándose en el “Rainblow Chart”, señaló que BTC tiene potencial para registrar mayores ganancias:

“El Rainblow Chart es un buen visualizador de lo que está por venir. El precio de Bitcoin no debería haber alcanzado un nuevo ATH aquí, ya que en el ciclo anterior debió subir mucho más. Como espero que este ciclo dure más, la valoración sigue siendo relativamente baja en comparación con lo que se aproxima”

Esta perspectiva optimista es compartida por Tytan of Crypto, quien destacó un patrón técnico en formación que sugiere un posible impulso alcista. Afirmó que Bitcoin se mantuvo por encima del nivel de 97.300 dólares durante dos días consecutivos, formando una vela de martillo alcista, aunque advirtió que: “Recuperar Kijun y Tenkan sigue siendo clave para confirmar el impulso alcista en el corto plazo”.

Por su parte, Alan Santana, analista de TradingView, adoptó una postura aún más optimista. Resaltó que, mientras BTC se mantenga por encima de 80.000, 90.000 o 100.000 dólares, el mercado seguirá siendo marcadamente alcista en todos los horizontes temporales: “Sabemos que 2025 será un mercado alcista en toda regla. Ya tenemos un adelanto, las ballenas lo saben. Entonces, ¿qué están haciendo todos ahora? Están acumulando antes del máximo crecimiento. Mientras la acumulación continúe, los precios seguirán subiendo para Bitcoin y las altcoins. Este es solo el comienzo, no el final”.

La Inteligencia Artificial (IA) responde

De cara al próximo mes, ChatGPT presenta tres posibles escenarios para el comportamiento del precio de Bitcoin:

Escenario bajista: BTC podría caer al rango de 50.000 a 60.000 dólares, afectado por un entorno económico global adverso o un aumento de regulaciones.

Escenario neutral: La criptomoneda podría estabilizarse entre 90.000 y 100.000 dólares, apoyada por una adopción gradual y sin cambios drásticos en el mercado.

Escenario alcista: Bitcoin podría superar los 150.000 dólares, impulsado por una mayor adopción institucional y un clima macroeconómico favorable.

Cautela

El inicio de 2025 se perfila como un período clave para Bitcoin, con la posibilidad de nuevos máximos históricos o consolidaciones en el mercado. Sin embargo, su comportamiento estará determinado por factores tanto técnicos como fundamentales, en un entorno que sigue siendo altamente volátil e impredecible. Como siempre, la recomendación es abordar las proyecciones con prudencia, diversificar inversiones y considerar que la naturaleza de las criptomonedas las convierte en activos de alto riesgo.

fuente:urgente24