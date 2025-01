Economia: Milei muy pendiente del FMI y dependiente de Trump

Javier Milei esta “atado” mucho a la ayuda de Trump para el nuevo acuerdo con el FMI. Pero Donald Trump tiene agenda intensa y difícilmente la Argentina sea prioridad.

El presidente Javier Milei prepara dos viajes cruciales para el futuro de su gestión económica: a Washington para la asunción presidencial de Donald Trump y luego a Suiza al Foro de Davos. Ambos destinos tienen como objetivo lograr un nuevo acuerdo con el FMI. Pero difícilmente Trump tenga a la Argentina entre sus prioridades.

Dependencia de Trump

Milei depende mucho del salvavidas que Trump le arroje para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero Trump llega a la presidencia de USA con una agenda muy cargada y difícilmente su prioridad sea la Argentina

El 19/12, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, confirmó el inicio de las negociaciones con la Argentina por un nuevo acuerdo: “las autoridades expresaron formalmente su interés en avanzar hacia un nuevo programa y las negociaciones están en curso”, dijo.

Un nuevo programa que reemplace el actual de Facilidades Extendidas debe contemplar la refinanciación de los US$ 44.000 millones que se le otorgaron a Mauricio Macri en 2018, redefinido en 2022 por Alberto Fernández y ajustado en enero de 2023 por Javier Milei.

La portavoz indicó que “las autoridades argentinas han continuado implementando su programa de estabilización económica, y ha logrado resultados impresionantes”, pero no dio detalles del ánimo en el FMI para renegociar el acuerdo.

La incidencia de USA en el directorio es crucial. Milei ya dijo que espera que el gobierno de Donald Trump ayude a destrabar las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo durante entrevista con el diario económico The Wall Street Journal (WSJ). El ministro de Economía, Luis Caputo está entusiasmado y cree que el acuerdo podría llegar en los primeros meses de este año: “Estimo que para el primer cuatrimestre del año que viene vamos a llegar a un nuevo acuerdo”, dijo días atrás.

Sin aprobación, el FMI miró para otro lado

Mientras espera por Trump, el gobierno de Milei terminó el 2024 sin aprobar las últimas dos revisiones del programa con el Fondo que se venció el 31 de diciembre. Ocurrió que el Banco Central terminó con US$ 10.000 millones negativos cuando el acuerdo con el FMI estipuló que debía tener US$ 8.000 millones positivos, pero Kocaz explicó que “no es raro que las autoridades dejen que un acuerdo existente expire sin completar todas las revisiones mientras están considerando pasar a un nuevo programa respaldado por el FMI”. Según el calendario de vencimientos del FMI, en 2025 la Argentina tendrá que pagar US$2600 millones, número disminuyó unos US$685 millones luego de la modificación de la política de tasas del ente multilateral, sino la cifra ascendía a los US$ 3200 millones. Además, la aprobación de las dos revisiones incumplidas disparaba un desembolso de US$ 1.000 millones, que fue postergado. Mientras tanto, el directorio del Fondo estudiará en enero un informe sobre el entendimiento firmado en 2022. Se trata de una evaluación ex-post para analizar el diseño y la implementación del programa.

Javier Milei se ilusiona

Javier Milei cree que el ajuste que implementó es visto con buenos ojos por el FMI, lo que es cierto, y eso le servirá para negociar Trump una vez que asuma. Con eso, y su buena sintonía con el magnate, cree que puede lograr renegociar en el primer cuatrimestre de 2025 un nuevo acuerdo que le permita recibir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y sacarlas del saldo negativo. Si recibiera esos montos, las arcas de la autoridad monetaria quedarían al nivel que exigía el Fondo para diciembre de 2024 y que la gestión libertaria no cumplió. En Davos, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo podrían reunirse con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con la idea de avanzar en las negociaciones mientras esperan la definición de Trump. El problema para Milei serán las exigencias que pueda poner el FMI para el nuevo acuerdo después de lo que ocurrió con Macri, la más compleja sería que el nuevo acuerdo sea aprobado por el Congreso, -lo que también dispone la ley argentina-, donde el libertario tiene grandes dificultades para conseguir mayorías y ni siquiera pudo aprobar su primer presupuesto.

