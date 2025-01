Preocupante advertencia de Domingo Cavallo: Depresión, deflación y fuga de capitales

Domingo Cavallo afirma que hay una “apreciación real exagerada del peso” y la comparó con la que existió en el final de la convertibilidad.

Javier Milei niega rotundamente el atraso cambiario y enfrenta a los economistas y sectores que hablan de apreciación del peso. Ahora quien alerta sobre el valor del dólar es Domingo Cavallo –a quien Milei considera el “mejor economista de la historia argentina”- y lo compara con el fin de la convertibilidad y las consecuencias nefastas que trajo aparejadas.

Domingo Cavallo y el 20% de atraso cambiario

En una extensa publicación que realizó este viernes (3/12) en su blog personal titulado ‘Desinflación vs competitividad: las dos caras del PESO apreciado’, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, comienza con una suerte de autocrítica: “La inflación disminuyó mucho más de lo que esperaban la mayoría de los economistas profesionales (incluido yo)”.

Tras eso, introduce a la cuestión del atraso cambiario: “como consecuencia del manejo de los tipos de cambio en un contexto de fuertes restricciones para el movimiento de capitales, se ha producido una apreciación real del Peso que crea preocupación a productores agropecuarios, exportadores en general, e industriales y prestadores de servicios que compiten con importaciones”.

Y continúa: “en noviembre de 2024 el tipo de cambio real multilateral era de 982 muy parecido al de 2017 y al promedio del tipo de cambio real durante el período de la convertibilidad. Estas dos referencias son significativas, porque en ambos casos se estaban aplicando políticas enderezadas a estabilizar los precios”.

En este punto, compara: “ Argentina es hoy un 19% más cara que Brasil en dólares para una canasta idéntica de alimentos, combustibles y electrónicos ”. Y arriesga un porcentaje con una comparación muy negativa para la economía argentina: “ Existe una apreciación real exagerada del Peso que puede estimarse en alrededor del 20%. Parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y a alentar la salida de capitales”.

Sin confrontar con Milei, Cavallo también argumenta contra la posición del presidente que sostiene que modelo, a diferencia de entonces, no tiene déficit fiscal y no implica la emisión de pesos o toma de deuda. “El argumento de que la recesión iniciada a fines de 1998 y la depresión del período 1999-2001 se debió además a la existencia de fuertes déficits fiscales, no se sustenta en los datos”, plantea el economista.

Hasta 1998 el déficit fiscal no existió o fue muy bajo. En todos esos años existió superávit fiscal primario”, subrayó.

Pronóstico

En su escrito, Cavallo enumeró las consecuencias del atraso cambiario: “los efectos reales de la apreciación exagerada del peso son fáciles de predecir: 1) aumentarán las importaciones no solo de insumos y bienes de capital sino también de muchos bienes finales que sacarán de competencia a la producción nacional que no logre aumentos rápidos de productividad, 2) se desalentará la producción de bienes exportables, tanto del sector agropecuario como de la industria manufacturera y los servicios, 3) el deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, hará más difícil la adquisición por parte del Tesoro de los dólares para pagar intereses, aun teniendo los pesos necesarios para comprarlos en el MULC gracias al superávit fiscal primario”.

Y para evitar esas consecuencias, propone: “el curso de acción más recomendable, desde mi punto de vista, es la eliminación temprana de las restricciones cambiarias comenzando por las financieras y avanzar hacia la reunificación en no más de tres meses, anunciando en detalle el funcionamiento del sistema de competencia de monedas con plena autorización para la intermediación financiera tanto en pesos como en dólares”. “En este caso, el tipo de cambio nominal podría ubicarse a un nivel que induzca la entrada de capitales que el Banco Central debería comprar con recursos del Tesoro para pagar los intereses de la deuda en dólares”, completó. Pero admitió que la salida del cepo “provocaría un salto cambiario” aunque “no tendría por qué interrumpir el proceso de desinflación”, una cuestión que resulta central para la gestión libertaria especialmente en el año electoral ya que se trata de su principal logro económico. Sigue Cavallo: “Pero si bien, de las declaraciones del presidente Milei este curso de acción no parece imposible, los temores del equipo económico sobre la volatilidad cambiaria los ha convencido de postergarlo hasta que concluya la negociación con el FMI y se consigan fondos frescos adicionales”.

Esas negociaciones, según el propio Gobierno, se extenderían hasta abril inclusive, casi en plena campaña electoral. En ese contexto, Cavallo propone medidas paliativas: “1) reducir las retenciones y aumentar los reembolsos a las exportaciones; 2) reducir transitoriamente los aportes patronales jubilatorios para aliviar el costo laboral sin afectar los salarios de bolsillo de los trabajadores. El costo fiscal de estas medidas será compensado con creces por su efecto anti recesivo”. “Es natural que las decisiones se adopten teniendo muy en claro cuál puede ser el efecto sobre el resultado electoral del próximo octubre. El apoyo popular es fundamental para que la reforma económica que lidera el presidente Milei tenga éxito”, finaliza.

fuente:urgente24