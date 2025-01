Dan a conocer cuántos minutos de vida te quita un cigarrillo

Científicos confirman que fumar acorta la esperanza de vida de manera impresionante. Esta es la cantidad de tiempo que se pierde por cada cigarrillo.

Fumar es malo para la salud, fumar mata, fumar acorta la vida. Esto último ha sido confirmado por una investigación científica, donde recientemente se reveló cuántos minutos de vida se pierden por cada cigarrillo que se fuma. La cantidad de tiempo perdido es impresionante. Veamos.

¿Cuántos minutos de vida te quita un cigarrillo?

Investigadores del University College de Londres han revelado en un nuevo estudio la cantidad de tiempo de vida que un cigarrillo le puede quitar a una persona.

De acuerdo con los hallazgos de los científicos, cada cigarrillo que una persona fuma, en promedio, puede restar unos 20 minutos a su esperanza de vida.

Los resultados fueron publicados en un editorial en la revista Addiction, y son impresionantes.

Específicamente, los autores calculan una pérdida de esperanza de vida de 17 minutos por cada cigarrillo fumado por los hombres y 22 minutos para las mujeres.

“La mayoría de los fumadores son conscientes de que fumar puede acortar su vida, pero no del impacto de cada cigarrillo que fuman”, indica la investigación. Y continúa: “Gran Bretaña cuenta con algunos de los mejores datos disponibles en todo el mundo para estimar la pérdida media de vidas por cigarrillo fumado, que es de aproximadamente 20 minutos: 17 para los hombres y 22 para las mujeres”.

¿Qué pasaría si fumo un paquete de 20 cigarrillos por día?

“20 cigarrillos a 20 minutos por cigarrillo equivalen a casi siete horas de vida perdidas por paquete”, dijo la Dra. Sarah Jackson, investigadora principal del Grupo de Investigación sobre Alcohol y Tabaco de la UCL y autora principal del artículo. Así lo reseña CNN. De acuerdo con el estudio, “fumar afecta principalmente a los años intermedios relativamente saludables en lugar de acortar el período al final de la vida, que a menudo está marcado por enfermedades crónicas o discapacidades. Por lo tanto, un fumador de 60 años normalmente tendrá el perfil de salud de un no fumador de 70 años”. Jackson lo explica: “Fumar no afecta a la última etapa de la vida, que suele transcurrir con peor salud, sino que, más bien, parece erosionar una parte relativamente sana de la mitad de la vida”. “Por lo tanto, cuando hablamos de pérdida de esperanza de vida, la esperanza de vida tendería a transcurrir con una salud relativamente buena”, agrega. Eso significa que, “el tiempo que están perdiendo es tiempo que podrían pasar con sus seres queridos gozando de bastante buena salud”, destacó Jackson. La investigación tiene otros datos para destacar, como que se requiere del abandono total del cigarrillo para lograr los beneficios máximos para la salud, y que las personas que empiezan a fumar a una edad más temprana están expuestas a peores consecuencias. “En conclusión, calculamos que, en promedio, los fumadores británicos que no dejan de fumar pierden aproximadamente 20 minutos de esperanza de vida por cada cigarrillo que fuman. Es un tiempo que probablemente pasarían con una salud relativamente buena”, se lee en el estudio. “Dejar de fumar a cualquier edad es beneficioso, pero cuanto antes se bajen los fumadores de esta escalera mecánica de la muerte, más largas y saludables pueden esperar que sean sus vidas”, finalizaron los investigadores.

