Donald Trump será condenado el 10 de enero por el caso de soborno a la actriz Stormy Daniels

El juez Juan Merchan rechazó los recursos de sus abogados. Aunque aclaró que la condena a Trump no incluirá prisión, de acuerdo al tenor podría convertirlo en el primer presidente convicto de la historia estadounidense.

A sólo 10 días antes de asumir nuevamente como presidente de Estados Unidos, Donald Trump deberá soportar el trago amargo de verse en el banquillo de los acusados. Esta vez, para escuchar la sentencia de parte del juez Juan Merchan por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels, quien lo acusó de pagarle para que “mantuviera su silencio” sobre una aventura sexual con ella para que no perjudicara su campaña presidencial de 2016.

El 30 de mayo de 2024, la justicia ya había declarado culpable a Trump: los 12 integrantes del cuerpo habían resuelto que el ex mandatario falsificó documentos para llevar a cabo dicha maniobra. Sin embargo, la sentencia no llegará sino hasta dentro de una semana, justo algunos días antes de que reciba la investidura por segunda vez y se convierta en el jefe de Estado número 47.

De esta manera, Merchan rechazó la petición de la defensa de Trump de que se desestimara el caso, que fue formulada el pasado 4 de diciembre. Allí, argumentaron que “se debía aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que concede inmunidad a los presidentes de Estados Unidos o que considere que sus derechos como presidente electo son, a estos efectos, similares a los de un mandatario en ejercicio”. Al respecto, el magistrado señaló que “la condición actual de presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que se concede a uno en ejercicio y no requiere que se anule el veredicto y se desestime el caso”

A partir de esto, el futuro jefe de Estado se convirtió en el primer ex presidente norteamericano en ser condenado penalmente. Sin embargo, eso no le impide continuar con su camino de cara a la nueva jefatura frente a la Casa Blanca.

Al momento de la respuesta “oficial” tras el juicio en mayo pasado, Trump había sido declarado culpable de 34 cargos de falsificar registros comerciales. Según se resolvió, el pago se hizo para evitar que Daniels revelara que había mantenido relaciones sexuales con Trump años antes, cuando estaba casado. Sin embargo, Trump sostiene, aún en la actualidad, que la versión de Daniels es falsa y no cometió ningún delito.

Luego de la elección triunfal de Trump del 5 de noviembre pasado, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso de manera indefinida la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran hacer ajustes sobre el futuro del caso. Fue en ese período en el que los abogados del futuro mandatario instaron al juez del caso a desestimarlo. Afirmaron, en aquel momento, que “representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país”.

Una lluvia de acusaciones

Trump asumirá nuevamente la presidencia el 20 de enero como el primer ex mandatario condenado por un delito y el primer delincuente convicto elegido para el cargo. Su condena podría implicar desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.

Por el hecho, el líder norteamericano denunció que el veredicto “es resultado de una caza de brujas amañada y vergonzosa” que fue llevada a cabo por el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg.

Sin embargo, el caso del soborno a la actriz fue la única de las cuatro acusaciones penales contra Trump que llegó formalmente a juicio. Y es que, desde los comicios, el abogado especial Jack Smith cerró sus dos casos federales.

Uno de estos se refería a los esfuerzos del futuro mandatario por modificar el resultado de las elecciones de 2020, mientras que el otro implicaba la acumulación de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, lo que generó controversia y demandas legales. Además, una tercera investigación, que aborda la interferencia electoral en el estado de Georgia, se encuentra prácticamente paralizada, sin avances significativos en los últimos meses.

