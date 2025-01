Milei reiteró que el dólar “no está atrasado” y apuntó contra Cavallo

El Presidente destacó el papel del equilibrio fiscal en la apreciación del peso. También apuntó contra economistas que utilizan la medición de tipo de cambio real, especialmente cargó contra el ex ministro de Economía de Menem y De la Rúa

El presidente Javier Milei aseguró que, desde su perspectiva, “el tipo de cambio no se encuentra atrasado” y destacó el rol del superávit fiscal en la apreciación del peso. El mandatario también criticó a los economistas que señalan un desequilibrio en el precio del dólar y, en especial, cargó contra el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

“El tipo de cambio, desde mi perspectiva, no está atrasado”, aseguró Milei en una entrevista brindada a El Observador FM 107.9. Inmediatamente, cargó contra Cavallo por un artículo reciente del economista.

“Cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad. Si no que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95 en el medio del contexto del Efecto Tequila y cómo se ponía y las cosas que decía. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos”, afirmó el Presidente.

“Si devaluar fuera una receta, Argentina tendría que ser potencia, y sin embargo se destruyó. Lo cual no es el método”, afirmó Milei.

“Cuando usted va a Palermo, el equivalente no es ir a comer al McDonald ‘s del sur de la Florida. No es el precio equivalente el que compara ahí. Vaya a un buen lugar de New York, en Manhattan, y va a ver la diferencia”, ilustró el Presidente respecto a las comparaciones de los precios gastronómicos en CABA respecto al de otros destinos.

“Nosotros tenemos una brecha cambiaria casi extinta, y ganamos US$25.000 millones de reservas, y además hay equilibrio fiscal”, apuntó Milei.

En un artículo reciente Cavallo había asegurado que el tipo de cambio real se encuentra “exageradamente” apreciado, en aproximadamente un 20%, que podría poner en riesgo la estabilidad. “La apreciación real del Peso crea preocupación entre productores agropecuarios, exportadores y empresas que compiten con importaciones”, afirmó el e ministro de Economía.

Instantes después hizo foco en la imagen positiva que tienen su gestión y él como jefe de Estado: “La popularidad está cercana al 60% porque nuestras políticas tienen un consenso que, las más populares como la motosierra, tienen un consenso del 70-80%”. El dato se contrapone con el que se conoció en las últimas horas sobre una fuerte caída de la valoración pública de Villarruel. En ese marco, Milei indicó dónde está la clave para mantener el apoyo: “Todo lo que dijimos lo estamos haciendo, aunque entiendo que mucha gente querría que lo hiciéramos más rápido”.

“Una vergüenza su declaración. Me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características”, apuntó el Presidente respecto a las declaraciones de Cavallo.

fuente:infobae