Impuestos: La legisladora Raquel Nievas propone eliminar el impuesto a los sellos e ingresos brutos en tarjetas y en operaciones de bancos

El proyecto de Ley presentado por la parlamentaria radical tiene como objetivo poner en marcha medidas destinadas que buscan aliviar la carga impositiva provincial para los consumidores tucumanos; “con esta medida no solo alentaremos la formalización de la economía local, sino también impulsaremos el consumo en búsqueda de una reactivación económica tan necesaria en Tucumán” afirmó Nievas.

“Lo que buscamos con este proyecto es poder mejorar las relaciones en operaciones bancarias elementales en la

vida económica de los ciudadanos de nuestra provincia” afirmó entre los considerandos la legisladora Raquel Evangelina Nievas.

El Artículo 1 del proyecto prohibe el traslado a los consumidores enmarcados en el artículo 10 de ley nacional 24240, el Impuesto de Sellos y a los Regímenes de recaudación, retención o percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los siguientes actos, contratos y operaciones:

a- Los incluidos en la Ley 8467 (Ley Impositiva), Articulo 13, Inciso 2 – C, punto 12y13.

b- Los incluidos en la Ley 8467 (Ley Impositiva), Articulo 13, Inciso 4.

c- Los referidos al otorgamiento de préstamos bancarios.

d- Cualquiera de las realizadas en cajas de ahorro o cuentas corriente por los sujetos no inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

“La presente ley comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de provincia” señala el artículo 2.

Que el presente proyecto de Ley tiene por objeto poner en marcha medidas destinadas que buscan aliviar la carga impositiva provincial para los consumidores enmarcados en elartículo 1° de ley nacional 24240 el cual reza: “Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa,bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parle de imita relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario fina!, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

Que se busca mejorar las relaciones en operaciones bancarias elementales en la vida económica de los ciudadanos de nuestra provincia.

Que el actual escenario de recesión económica motiva tomar esta medida en favor de los consumidores, en especial de las familias tucumanas que ven día a día disminuir sus ingresos y erosionada su capacidad de compra.

Puntualmente nos referimos al Impuesto de Sellos y al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ambos en estas circunstancias, altamente distorsivas y desalentadores para aumentar el volumen de bancarización en la actividad económica toda.

La parlamentaria concepcionense hace el pedido a sus pares de la Cámara legislativa para que la acompañen con su voto en esta iniciativa porque está convencida que con esta medida “no solo alentaremos la formalización de la economía local, sino también impulsaremos el consumo en búsqueda de una reactivación económica tan necesaria en nuestra amada Tucumán”.

fuente:bajolalupa