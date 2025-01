Por, Enrique Romero: ” Critica al dialogo entre Jaldo y Milei “

Jaldo debe tener Prudencia, como la facultad de ver antes lo que va a ocurrir, en el diálogo Institucional con “el Megalomaníaco Milei que es más peligroso que Piñata de Vidrio”.

El diálogo Institucional es una herramienta esencial en el diseño de estrategias y acciones que sirvan para mejorar, prevenir, o dar respuestas a las necesidades de la Provincia.

Cuando lanzó SU TERCER AÑO DE MANDATO, el 29 de Octubre de 2023, sostuvo: “HAY QUE TRABAJAR EN LO QUE NO PUDIMOS HACER”, y hasta aquí si seguimos el refrán de QUE POR LOS FRUTOS LOS CONOCEREIS, parece que los frutos son escasos.

Mientras la MILEI, logró el cierre de 16.000 PYMES y 250.000 desempleos; aumentó un 350% la Nafta y la Leche un 200%; Los salarios del sector público perdieron el 16% del poder adquisitivo y el salario mínimo un 30%.

La Construcción cayó 24%; La economía un 3.3% la industria un 7%; Luz, gas y agua aumentaron cerca del 400%, y el 25% del impuesto a los combustibles, que debería destinarse al fondo de mantenimiento vial, nadie sabe a dónde va como las 13 toneladas de oro.

MILEI carece de un Plan de Producción que incorpore valor agregado a la economía, solo gobierna para la Casta Financiera, excluyendo a 25 millones de Argentinos sumidos en la pobreza.

Sin obras públicas, quitando medicamentos a los jubilados, reduciendo fondos a la salud y la educación, no veo que ese diálogo nos haya traído obras para el desarrollo integral de Tucumán.

Exhibir la cárcel como la obra de mayor embergadura, generar 20.000 despidos, y 1.500 que se acogieron al retiro voluntario; sin hablar de diques, del tren bioceánico, de la salida por el Paso de San Francisco, de terminar la Circunvalación, o el frustrado Centro Cívico por el que se pagó 2.400.000 dólares al Estudio Pelli, la Ruta a las Termas que duerme el sueño de etc. etc..

JALDO debe leer la DIVINA COMEDIA del Dante Alighieri, cuando advierte a los que cruzan las puertas del infierno diciendo: “ABANDONAND TODA ESPERANZA LOS QUE AQUÍ ENTRAIS”.

Hay que tener cuidado para no estar tan lejos de la verdad, como cerca del infierno.

Continue Reading