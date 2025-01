Javier Milei alcanza el 47% de imagen positiva y es el dirigente con mejor aceptación de Argentina

LPO accedió a la encuesta conjunta de la consultora brasileña Atlas y Bloomberg, la preocupación por la falta de trabajo ya supera a la inflación. El 45,3 dice que el gobierno es malo.

La encuestadora brasileña Atlas Intel presentó su último trabajo llamado Latam Pulse, un relevamiento mensual que realizan junto a Bloomberg sobre la imagen de los líderes políticos y la percepción de los gobiernos de diferentes países de America Latina.

Atlas es la encuestadora que vaticinó con una exactitud asombrosa el resultado de la primera vuelta de las pasadas presidenciales que ganó Sergio Massa y el aplastante triunfo de Milei en el ballotage.

En el caso de Argentina, ubica a Javier Milei con un 47,4 por ciento de aprobación y un 45,4 de desaprobación. Se trata de una mejora de 5 décimas en relación a noviembre pero un crecimiento de casi 5 puntos en comparación con octubre donde el rechazo estuvo en su pico máximo de 50 por ciento.

Sin embargo, la encuesta marca que un 45,3 por ciento cree que el gobierno de Milei es malo o muy malo, tres puntos más que en noviembre, contra un 40,1 que lo calificó como excelente o bueno.

Dentro de las preocupaciones, el desempleo se volvió en el problema principal con un 43,3 por ciento por encima de la inflación (38,3) y la corrupción (37,5). Justamente, los encuestados eligieron el combate a la inflación como el punto fuerte del gobierno mientras que la generación de trabajo es el aspecto más flojo.

En ese sentido, un 60 por ciento considera que la situación económica está mal pero un un 49 confía que va a mejorar. Asimismo, un 59 por ciento asegura que la economía esta mejor que con el gobierno del Frente de Todos.

Otro de los ejes medidos por este trabajo es sobre el tipo de cambio y los valores de las acciones en la bolsa y un 44 por ciento dijo que eso no refleja la realidad y es obra de la especulación financiera.

La promesa de dolarización también fue parte de las consultas y un 34,4 por ciento asegura que Milei no cumplirá con esta propuesta de campaña. Otro dato llamativo es que la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con la privatización de empresas estatales y apoyaría un impuesto a los súper ricos para financiar programas sociales.

Milei es también el líder político con mejor imagen con 54 por ciento, seguido por Patricia Bullrich (50) y Victoria Villarruel que tuvo una caída de 12 puntos en un mes. Por su parte, Axel Kicillof se ubica con 34 por ciento y Cristina Kirchner con 32.

Luis Caputo también fue parte de la encuesta. El ministro de Hacienda tiene un 42,9 de imagen positiva contra un 41 de negativa.

fuente:lapoliticaonline