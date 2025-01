TENDENCIAS: Meditación no es misticismo es ciencia

En 2025 llevá tu estilo de vida al máximo: la ciencia revela cómo sumarte al menos un 10% de felicidad mediante la práctica cotidiana de la meditación

Luego de años de estudio surge la primera “Teoría general de la meditación” de la ciencia. Esto significa que esta práctica milenaria cuyos orígenes se remontan a las primeras civilizaciones y que emerge de todas las cosmogonías ahora, ofrece y responde a marcos y prácticas científicamente perfeccionados. Lo más fascinante es que se traduce en bienestar.

El bienestar según la fe y la ciencia

El budismo puede pintar un cuadro muy elaborado de lo que sucede con la meditación, con modelos antiguos de desarrollo meditativo que todavía se utilizan hoy en día, como el modelo de los cuatro caminos. El judaísmo y su hijo, el cristianismo encuentran también en la meditación una herramienta poderosa para fortalecer y avivar la llama vital. En el Salmo 1 el rey David canta: “Bienaventurado el que en su (refiriéndose a Jah – Adonay – Yavé) ley medita de día y de noche; será como un árbol plantado junto a corrientes de agua… y todo lo que haga properará”

La ciencia ha luchado por hacer lo mismo, pero mediante una explicación pragmática: la meditación hace que partes de tu cerebro se engrosen. Cambia los patrones de actividad eléctrica en redes cerebrales clave. Incrementa la línea de base de la actividad de las ondas gamma e impacta en tu amígdala.

La ciencia explica

Pensemos en la meditación como un proceso que consta de cuatro etapas de profundidad, cada una con un estilo de práctica correspondiente:

atención enfocada

observación abierta

no dualidad

cesación

Cerca de la superficie, las prácticas de “atención enfocada” ayudan a calmar la mente. Al centrar la atención en un objeto (la respiración, la repetición de un mantra, la parte posterior del muslo, cómo se siente un movimiento en el cuerpo) podemos entrenar la mente para que deje de ser arrastrada de un lado a otro. Con la mente centrada en una sola cosa, es más fácil ver a través de la tormenta. Las prácticas de “monitoreo abierto” nos ayudan a desenredarnos de la concentración en cualquier cosa particular que sucede en la mente, abriendo la apertura de nuestra atención para notar el campo más amplio de conciencia en el que surgen y caen todos esos pensamientos, sentimientos e ideas. Una vez que hayas calmado tu mente y te hayas familiarizado con la conciencia más amplia que hay debajo de ella, las prácticas “no duales” te ayudan a cambiar tu centro de gravedad mental para que te identifiques con ese campo expansivo de conciencia en sí, en lugar de con todo lo que surge dentro de él, como normalmente hacemos. Y, por último, los practicantes con una gran capacidad de meditación pueden ir un paso más allá, hasta el punto de que incluso el campo de la conciencia no dual desaparece. Si se sumergen lo suficiente en la mente, descubrirán que simplemente se extingue, como la llama de una vela que se apaga por una ráfaga repentina de viento. Eso puede ocurrir durante unos segundos, lo que se denomina nirodhas en el budismo Theravada, o puede durar días seguidos, lo que se denomina nirodha-sammapati, o logro de la cesación. La idea de que la meditación puede hacerte ” un 10% más feliz ” se refiere a estas prácticas introductorias que tranquilizan la mente.

Creer para ver, un estilo de vida virtuoso

El procesamiento predictivo dice que no experimentamos el mundo como es , sino como predecimos que será. Nuestra experiencia consciente es una construcción de hábitos mentales en capas adquiridos a través de experiencias pasadas. No vemos el mundo a través de las cuencas de nuestros ojos; no lo oímos a través de nuestros canales auditivos. Todo esto alimenta nuestro cerebro con información, que evoca nuestra experiencia del mundo desde cero (como cuando soñamos), solo que en la conciencia despierta, al menos intenta hacer coincidir lo que crea en nuestra experiencia con lo que podría estar sucediendo realmente en el mundo fuera de nuestro cráneo.

FUENTE:URGENTE24