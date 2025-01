CONTRIBUYENTES: ARCA te devuelve dinero haciendo este trámite

La medida de ARCA corresponde a quienes contraten servicios de aplicaciones como Spotify y Netflix, entre otras opciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite acceder a la devolución de percepciones del 30% aplicadas a sus operaciones en dólares realizadas durante 2024. En medio de los nuevos cambios que anunció el Gobierno, los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas pueden efectuar el reclamo a través de la web oficial.

En este caso, de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución General 4815/2020, podrán acceder al reclamo quienes hacen uso de débito directo sobre aplicaciones como Netflix o Spotify, entre otras operaciones similares.

Quiénes pueden acceder a la devolución de percepciones de ARCA

Los interesados en solicitar la devolución de dinero deberán reunir los siguientes requisitos:

No estar inscriptos en el impuesto a las Ganancias, ni corresponderles realizar dicha inscripción.

Estar inscriptos en el impuesto a las Ganancias, pero no en Bienes Personales, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 219.

No estar inscriptos en el impuesto sobre los Bienes Personales, ni corresponderles realizar dicha inscripción.

Estar inscriptos en el impuesto sobre los Bienes Personales, pero no en Ganancias, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 217.

Trabajar en relación de dependencia y no ser pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las Ganancias por parte de su empleador como agente de retención.

Trabajar en relación de dependencia y ser pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las Ganancias por parte de su empleador, como agente de retención, y que les hayan realizado la percepción bajo el código 219.

ARCA: Cómo pedir la devolución de percepciones

Quienes deseen pedir la devolución de percepciones, deberán cumplir con los siguientes requisitos y pasos a seguir para realizar el trámite:

Clave Fiscal nivel 2 o superior: Es necesario contar con esta credencial para acceder al portal de ARCA.

Ingreso a “Mis Retenciones” y “Devolución de Percepciones”: Las percepciones deberían aparecer automáticamente. En caso contrario, deben ingresarse manualmente.

Declaración Jurada mensual: Presentar el formulario F.1746, detallando las percepciones realizadas mes a mes.

Revisión de plazos: Solo pueden gestionarse devoluciones correspondientes a años calendario ya finalizados (en este caso, 2024).

Intereses y retenciones aplicables: ARCA aplica intereses compensatorios desde el momento de la solicitud hasta la fecha de devolución. En 2024, el interés acumulado fue del 3,1%, lo que representa un beneficio adicional para los contribuyentes. Sin embargo, estos intereses están sujetos a una retención de Impuesto a las Ganancias, que deberá ser contemplada al calcular el monto final.

