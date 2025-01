Enrique Romero: Milei cree que gobierna en el planeta de los simios y no una republica

Sus declaraciones, al decir: “Zurdos hijos de puta, tiemblen. Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”, o cuando arremetió contra la cultura woke, que engloba las luchas por la justicia social y los derechos LGBTQIA+, llamándolos “Virus y Cáncer”, son de un simio que no sabe que es la democracia.

Pero capaz que en algún momento, entre todas las estupideces que dice, proponga una Ley que permita el Matrimonio entre Hermanos.

Me recuerda al Gral. Saint Jeans, exgobernador de facto de la provincia de Bs. As., cuando dijo en 1977: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes e indiferentes, y finalmente, mataremos a los tímidos”.

Milei se compenetró con la ficción del “Regreso al Planeta de los Simios” emulando al Gral. Ursus, conocido por su deseo de exterminar a los humanos, a quienes considera una plaga que debe ser erradicada.

Milei es un fascista inmoral, que ataca a los que piensan y son distintos desconociendo el libre albedrío, y que cada ser humano es único e irrepetible.

No comprende la política en su complejidad, y que la democracia es el mecanismo donde el pueblo transmite su representación en el gobierno del Estado, en pro de la igualdad, la vida, la salud y la educación.

Tiene la perversa intensión de destruir el país y convertirlo en colonia. Gobierna para una pequeña camarilla financiera a nivel nacional e internacional.

Autor: Enrique Fernando Romero