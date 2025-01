Milei alambrará la frontera con Bolivia

El gobierno de Milei pondrá un alambrado en la frontera con Bolivia por el contrabando. El gobierno boliviano dice que se violan “tratados internacionales”.

En lo que recuerda al muro que Donald Trump prometió levantar en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal, ahora Javier Milei quiere instalar un alambrado en la frontera con Bolivia con el mismo propósito y ya hubo una advertencia desde el vecino país sobre violación de tratados internacionales.

El alambrado de Milei

En el marco del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, con el objetivo de fortalecer las fronteras del norte del país, en la localidad de Aguas Blancas (Salta) se construirá un cerco de alambre en la frontera con Bolivia, para evitar el paso ilegal de personas y el contrabando.

El alambrado tendrá solo unos 200 metros y según el diario El Tribuno, ya se convocó a la licitación para colocar el alambrado olímpico que abarcará el espacio que existe entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local.

“Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara”, dijo Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad, a El Tribuno.

El matutino recuerda que efectivos de fuerzas federales se desplegaron en Aguas Blancas desde diciembre pasado, a fin de reforzar el control en la zona.

La idea del Ministerio de Seguridad es obligar a las personas a tener que pasar sí o sí por la oficina de Migraciones.

Salta pagará la obra

“El alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece. La idea es delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control”, resaltó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. La obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación, luego de constatarse que muchas personas cruzaban de forma ilegal. “Es un punto al que la gente llegaba, era un punto de reunión, de encuentro, ya sea por taxi, colectivo, por lo que sea, y de ahí saltaban un muro, que es de protección por las inundaciones que genera el Bermejo, y la gente salía caminando e iba para las chalanas, o sea, del puesto de Migraciones, 200 metros antes, la gente saltaba hacia el río”, explicó Zigarán en declaraciones a Nuevo Diario de Salta. Este lunes (27/1) en declaraciones a radio La Red, Zigarán contó más detalles sobre la situación en Aguas Blancas: “Hoy hay un murito que la gente salta para evitar migraciones. A ese muro se le va a sumar un alambrado para que la gente pase por migraciones”, pero aclaró que “nuestra idea no es hacer muros como Donald Trump”. Acerca de la protesta de Bolivia, Zigarán respondió: “Pedimos permanentemente que manden personal de migraciones bolivianas y no lo hacen”.

Queja de Bolivia

Ante la novedad de la instalación del alambrado, la cancillería de Bolivia ya elevó una queja y asegura que su gobierno no fue consultado: “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.

fuente: urgente24