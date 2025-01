CONSUMIDORES ESTAFADOS l Alarma por consumos duplicados en tarjetas de crédito VISA y otras: Qué hay que hacer

Advierten por consumos duplicados en tarjetas de crédito de algunos bancos y hay preocupación porque ya se acercan los cierres.

Cientos de usuarios de diversas entidades bancarias están alarmados por un particular error relacionado con sus tarjetas de crédito: todos los consumos están duplicados y ya se acercan las fechas de cierre. Por ello, las redes sociales se inundaron de mensajes y reclamos.

Fue a través de las redes sociales donde cientos usuarios, clientes de los distintos bancos, denunciaron la aparición de consumos duplicados -y en algunos casos hasta triplicados- en el resumen de sus tarjetas de crédito VISA; aunque también se reportaron casos con las tarjetas Mastercard y American Express.

Además, según el reporte ciudadano, que colmó las redes sociales, los consumos duplicados estarían relacionados principalmente con las compras en cuotas.

Reclamos por las tarjetas de crédito

Debido al nerviosismo y reclamos que se vieron en redes sociales en las últimas horas, algunas entidadeAl ingresar a las aplicaciones de homebanking, algunos usuarios encontraron advertencias como: “Puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”.s bancarias emitieron mensajes en sus páginas web y aplicaciones para tranquilizar a los usuarios.

Según los reportes y reclamos en redes sociales, el problema afecta a cuentas de los bancos Santander, Galicia, Galicia Más, BBVA Frances, entre otros. Aunque las entidades aún no hicieron comunicaciones oficiales al respecto, algunas se comunicaron los clientes y aclararon que se trata de un “problema general” y que se resolvería antes del cierre de los resúmenes.

Qué se recomienda hacer

En primer lugar, es recomendable revisar los consumos mensuales en el resumen de las tarjetas antes de abonar (principalmente los vinculados a consumos en cuotas). En caso de notar la duplicación de los mismos, el siguiente paso es hacer el desconocimiento.

Posteriormente, se debe llamar al 0-800 de la tarjeta o también se puede realizar a través del banco emisor de la tarjeta -si pertenece a una entidad bancaria- o mediante las plataformas digitales.

Luego de realizar el desconocimiento, no pagues el monto completo indicado en el resumen. Restá los consumos duplicados y aboná únicamente la cifra correcta.

De todos modos, ante esta atípica situación, la primera recomendación es detener la opción de “stop debit” a través de la página web o aplicación del banco; esto como medida de protección en caso de que el error persista y a la hora del cierre de las mismas continúen duplicados los consumos.

Las restricciones para este 2025

Y hablando de tarjetas de crédito, el acceso gratis a las salas VIP de los aeropuertos a las que algunos clientes de los bancos pueden acceder será restringido o llegará a su fin este año. Para poder aprovechar estos espacios que funcionan para relajarse, comer y disfrutar durante la espera, los viajeros sufrirán algunas desventajas con determinadas tarjetas. Por ejemplo, desde el 7/1/2024, sólo otorga 6 pases gratis para salas con la Santander Visa Black, mientras que hasta el momento eran 8, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Además, de dos Fast Pass por año, para pasar el control de migraciones de forma más rápida y cómoda. Por otro lado, para las Amex Icon de Reba y Galicia, si bien son 8 en total por año, máximo 4 serán para acceder a las Salas de AMAE Lounge en aeropuertos domésticos del paós. Mientras que para las demás Amex Icon, serán ocho. Por último, desde el 9 de marzo de 2025, ya no tendrán vigencia los 4 accesos a salas vip de la Master Black, de Lounge Key.

FUENTE: Urgente24