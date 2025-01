Polemico: Karina Milei expulsó a Ramiro Marra de La Libertad Avanza

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial del partido de Javier Milei, donde explicaron que el legislador “no siguió los lineamientos” al haber votado “a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad” y lanzaron una fuerte advertencia.

l legislador libertario de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra fue expulsado este miércoles de La Libertad Avanza “por no haber aceptado los lineamientos del partido”, luego de haber atravesado un año de tensiones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La decisión se conoció en las últimas horas del día, cuando la cuenta oficial del partido, cuya titular es la hermana Milei, publicó: “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”.

La medida contra Marra fue “consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei”.

Entonces el partido oficialista lanzó una advertencia severa: “Todos aquellos que no respeten la agenda del presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, concluyó el comunicado.

En respuesta, Marra, que este año deberá renovar su banca si es que pretende continuar en la Legislatura porteña, tuiteó un escueto y enigmático mensaje: “Viva la lealtad. Viva la libertad carajo. Mañana hablamos”.

Los antecedentes a la expulsión de Ramiro Marra de LLA

La eyección del broker de Bullet Market del partido oficialista puede leerse en varios sentidos. Por un lado, el enfrentamiento entre Marra y “El Jefe” acumula varios meses. Por otro, LLA se reacomodó y sumó legisladores bullrichistas, lo que refuerza su perfil antimacrista. Podría haber otras causales que hasta el momento no trascendieron, sin embargo el mensaje fue claro: expulsión, nada de renuncia.

A mediados de año, Marra intentó desconocer a Pilar Ramírez de la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura. Ramírez había sido designada para ocupar ese cargo directamente por Karina Milei y es una figura de su mayor confianza. Si bien el legislador adujo que había sido elegido por la mayoría de sus compañeros, fue visto como un signo de desautorización hacia la hermana del presidente.

Posteriormente, otro signo de desacato a la secretaria de la Presidencia fue la votación del Presupuesto 2025 de la ciudad. En esa oportunidad, Marra aportó los votos que Jorge Macri necesitaba para la aprobación del proyecto, cosa que contrarió la definición de Ramírez, quioen votó en contra.

LLA endurece desde finales del 2024 su perfil contra la gestión de Macri de cara a las elecciones de medio término. En ese sentido, en la tarde del miércoles, Patricia Bullrich y Karina Milei sellaron el traspaso de tres diputados del PRO desde el bloque Vamos Juntos al de LLA. Se trata de los legisladores porteños que responden a la ministra de Seguridad, Juan Pablo Arenaza, Silvia Imasy “Marilú” González Estevarena. El tridente también había rechazado el Presupuesto porteño.

fuente:PERFIL