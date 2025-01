” Alta Traición “: Buque con bandera de ‘Falkland’ en aguas argentinas

El rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas con bandera de Falkland. Javier Milei no es malvinero sino thatcheriano.

Antes del canal de Panamá (inaugurado en 1914), el estrecho de Le Maire o de San Vicente era muy frecuentado por el comercio marítimo, desde y hacia el paso de Cabo de Hornos. Es un pasaje marítimo que separa la isla Grande de Tierra del Fuego y la isla de los Estados, comunicando el Mar Argentino con el mar de la Zona Austral. ¿Qué hacía un buque extranjero navegando con la provocadora bandera ‘Falkland’, nombre que los ingleses le dan a islas Malvinas?

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció que el buque rompehielos y científico RRS Sir David Attenborough circuló por el estrecho de Le Maire bajo pabellón de ‘Falkland’.

En ese marco, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia fueguina, Andrés Dachary, reclamó: “Es imperativo adoptar una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que amenazan nuestros legítimos derechos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.

Dachary planteó que “si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ampara el paso del RRS Sir David Attenborough por el Estrecho de Le Maire, es innegable que este tipo de situaciones atenta contra los intereses de nuestra Nación”.

“La pregunta es: ¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de pasos a buques de entidades no reconocidas por nuestro país”.

Además: “Esto permitiría mínimamente que navíos que enarbolen la ilegitima bandera de nuestras Islas Malvinas NO naveguen en aguas territoriales no usurpadas. Elaboraremos un proyecto de Ley para poner a disposición de Diputados y Senadores que defiendan la soberanía de nuestro país”.



El rompehielos

RRS Sir David Attenborough es un buque rompehielos británico que desarrolla su principal operación en la Antártida, y había salido desde Puerto Argentino / Puerto Stanley el 16/12/2024 hacia la base antártica británica de Rothera. Actualmente se encuentra en Punta Arenas (Chile), realizando tareas logísticas tales como la carga de combustible, agua, víveres y reparaciones menores. Para llegar a Chile, la embarcación circuló por aguas territoriales argentinas bajo la figura de ‘paso inocente’, un derecho establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este principio permite a cualquier embarcación del mundo atravesar aguas territoriales sin necesidad de autorización del Estado ribereño, siempre que lo haga sin detener sus máquinas ni realizar actividades incompatibles con la navegación pacífica. Dado que el ‘paso inocente’ exige una navegación ininterrumpida, la embarcación no puede ser interceptada ni su tránsito impedido.

El Presidente

Los ingleses que residen en Malvinas cuentan conque la Argentina tiene un Presidente alejado del reclamo reivindicatorio de soberanía y que, en cambio, cada vez que se encuentra con un británico le recuerda su admiración por Margaret Thatcher, quien como 1er. ministro del Reino Unido, ejecutó el conflicto bélico en el Atlántico Sur para expulsar a las fuerzas argentinas que intentaban recuperar el archipiélago. Ni la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, ni el ministro de Defensa, Luis Petri, son ‘malvineros’ y, además, genuflexos del Presidente, jamás realizarían alguna acción independiente. Días atrás, diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) presentaron un pedido de informes al Ejecutivo Nacional por el vuelo del Airbus 400M matrícula ZM42, de la Real Fuerza Aérea británica. Según consignó la web Agenda Malvinas, el ZM42 despegó desde la base de la OTAN en Islas Malvinas y se acercó a 64 kilómetros de la ruta operada por aeronaves civiles de Aerolíneas Argentinas y Flybondi, sobre el Atlántico Sur, cerca de la provincia de Santa Cruz. Entre los fundamentos del proyecto encabezado por la diputada santacruceña Ana María Ianni, se mencionó que el 13/01, a las 14:20, “un avión militar Airbus 400M Atlas, perteneciente a la Real Fuerza Aérea Británica, realizó una peligrosa aproximación a vuelos comerciales argentinos, sobre el Atlántico Sur”. El vuelo y los puntos de salida y despegue fueron confirmados a través de la plataforma ‘Flightradar24’ y por “fuentes periodísticas” que mencionaron que 4 vuelos locales fueron afectados por la acción del avión británico. “En el punto máximo de aproximación, la aeronave apagó su transpondedor, lo que impidió registrar con exactitud la distancia entre el avión militar y los vuelos comerciales, por lo que incluso la distancia chequeada de 64 km o 40 millas pudo haber sido menor”. En el final del texto, advirtieron que “respetando la sensibilidad de nuestro pueblo frente a las cuestiones relativas a la soberanía territorial frente a la avanzada británica sobre nuestros derechos, situación muy presente en toda la Patagonia, pero especialmente en mi provincia Santa Cruz, amerita que el Poder Ejecutivo realice las acciones pertinentes para esclarecer esta situación e informe a esta Honorable Cámara acerca de sus hallazgos”.

fuente: urgente24