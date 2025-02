Por hoy, Jaldo descartó un acuerdo con LLA para las elecciones de octubre

El segundo mes del año no será uno más en el calendario oficialista. El propio gobernador, Osvaldo Jaldo, prevé algunas definiciones de gestión y en materia electoral, en un ciclo en el que se renovarán bancas en el Congreso nacional. Esto implica aceitar las conversaciones con la Casa Rosada para dejar, nuevamente, en claro que lo institucional no tiene que mezclarse con lo político.

Jaldo es uno de los gobernadores que fueron tildados como dialoguistas respecto de la gestión del presidente Javier Milei. Y el martes que viene irá al despacho del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto con el lote de mandatarios que también son afines a las políticas de Milei: el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. A ellos podría sumarse el misionero Hugo Passalacqua, que aún no confirmó su asistencia a la cumbre en el Palacio de Hacienda.

Los gobernadores intentan que Caputo acelere las gestiones para financiar algunos de los trabajos públicos pendientes del año pasado, varios de ellos en proceso de licitación. En el caso de Tucumán, dentro de los proyectos se inscribe la remodelación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, la interconexión eléctrica de El Bracho-Villa Quinteros y algunas obras de reparación y mantenimiento de la red caminera provincial. Esta semana que pasó, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, estuvo recorriendo despachos oficiales en Buenos Aires con el fin de allanar el camino administrativo para que las obras se ejecuten. La inquietud oficial pasa por las urgencias electorales que, en algunos casos, suelen retrasar la concreción de trabajos públicos. Los mandatarios norteños, además, tienen previsto visitar al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.

En los últimos días surgieron especulaciones acerca de eventuales acuerdos electorales que el propio Milei estaría motorizando en algunas provincias. La estrategia apunta a la necesidad que tiene La Libertad Avanza de sumar bancas en el Congreso, además de consolidarse como espacio de poder político en todo el territorio nacional. Incluso, el jefe de Estado repartió loas hacia el mandatario salteño. “Excelente el Gobernador Gustavo Sáenz y las Ministras Patricia Bullrich y Sandra Pettovello trabajando en resolver problemas concretos de los salteños tanto en materia de seguridad como de asistencia”, publicó Milei sn su cuenta de X. El mensaje aludió a las medidas anunciadas en la frontera entre la localidad de Aguas Blancas y Bolivia como parte del Plan Güemes. Durante la semana también llamó la atención las palabras de Bullrich hacia Jaldo respecto del descenso de las estadísticas delictivas en Tucumán. En una entrevista televisiva, la ministra de Seguridad puso como ejemplo nacional el plan instrumentado por Jaldo para combatir el narcomenudeo y brindar una mayor seguridad ciudadana en el distrito.

Más allá de estos acercamientos institucionales, el tranqueño dejó en claro que no prevé acuerdos electorales con La Libertad Avanza. “Voy con el peronismo, como lo hice desde 1983. No está en mis planes alianza alguna. Fui siempre peronista y así seguiré”, manifestó el gobernador.

La intención de la Casa de Gobierno es provincializar los comicios de medio turno, en el que se pondrán en juego cuatro bancas en la Cámara Baja. La apuesta de mínima es que el Partido Justicialista obtenga dos bancas, aunque el oficialismo quiere aprovechar la dispersión de la oposición para consolidarse hacia las elecciones. Jaldo entiende que una de las herramientas fundamentales para hacer campaña es apuntalar las acciones de Gobierno, de tal manera que los hechos sean “más efectivos que efectistas”. Por eso, el mandatario le imprimió más ritmo a los ministros, con el fin de que muestren lo que hacen.

Jaldo ha decidido profundizar los lazos con su vicegobernador, Miguel Acevedo, y con la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dos de los referentes peronistas con mejor imagen dentro de la consideración social en la provincia. Paralelamente, no descuida la relación con los intendentes del interior y con los comisionados rurales, a quienes distribuye obras públicas y fondos para abonar salarios en cada distrito.

La otra cuestión que preocupa al oficialismo pasa por la elección de la oferta electoral que presentará en los comicios parlamentarios. Jaldo sabe que puede haber algunos dirigentes peronistas que no compartan sus políticas y que eso puede vislumbrarse en pujas internas. “Todo aquel que sienta la necesidad de presentar su candidatura, está en todo su derecho. Si siguen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se dirimirá por esa vía. De otra manera siempre se abren las internas partidarias para las postulaciones”, señaló Jaldo.

No obstante, el gobernador cree que el peronismo llegará unido a los comicios. “Las diferencias se observan en todos lados, pero siempre hay mecanismos para superarlas”, indicó.

Dentro del peronismo se conjeturó sobre una inminente cumbre entre Jaldo y el actual senador nacional y presidente del distrito Tucumán del Partido Justicialista, Juan Manzur. Sin embargo, desde el jaldismo rechazan esa posibilidad. Admiten que no el distanciamiento no tiene que ver con una cuestión personal, sino porque no se ha dado la oportunidad para un encuentro entre el actual mandatario y su antecesor. De todas maneras, las diferencias son claras. Los allegados al tranqueño consideran que una foto con Manzur no le sumará a la imagen del titular del Ejecutivo, mucho menos un acercamiento con la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner. La posibilidad de una avanzada del kirchnerismo en el partido a nivel local está descartada, señalan sus autoridades. De todas maneras, nada está definido. Ni la cuestión política, ni la económica, debido a las demandas del Fondo Monetario Internacional para que la Argentina devalúe a cambio del envío de dólares para consolidar la política cambiaria.

fuente:contexto,lagaceta