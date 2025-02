Argentina y El Mundo marcharon contra el fascismo de Milei

Multitudes marcharon en todo el pais en la inédita Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en repudio al discurso oficial contra la comunidad LGBT+ y las mujeres.Tambien hubo manifestaciones en distintas partes del mundo.

Un millón de personas se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires –según los organizadores– como resultado de la mecha que encendió la comunidad LGTB. Un rayo de luz multicolor iluminó un día que no pasará desapercibido. ¿Es un punto de inflexión? ¿Es finalmente un parate? Será que tendrán que pasar las horas para que el calor del verano impregnado en miles y miles de cuerpos baje o siga subiendo. Aún no se sabe. Lo que sí, la marcha del 1 de febrero fue un llamado masivo y distinto que brotó de una asamblea antifascista y autoconvocada, y que se multiplicó en el país y en el mundo. Febrero precipitó un hartazgo y un hambre de basta.

“Es vital instalar el antifascismo” dice Violeta Alegre, activista y DJ trans. “Ahora tenemos la certeza de que antes no estaba instalado, más allá de que hemos avanzado en derechos humanos y civiles. Es importante entender que el fascismo no es el de Mussolini, hay otras herramientas que permiten que se reconfigure, a través de la tecnología y las redes sociales”. Dice, apenas antes de subirse al camión ubicado detrás de la cabecera de la marcha. Música, montaje y vogueras -bailarinas de la cultura ballroom-, ovacionadas: “Unidad de todas las maricas, y al que no le gusta, fasicsta, fascista”.

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Madrid, Módena, París, Piacenza, Roma, Ginebra, Granada, Lisboa y Londres son las ciudades europeas en las que también hubo manifestaciones en puntos estratégicos.

En Tucuman

Cientos de personas se sumaron a la jornada en defensa de los derechos de las diversidades sexuales tras los dichos del presidente Javier Milei.

A las 18, la movilización partió desde plaza Urquiza y finalizó en plaza Independencia. La convocatoria era abierta para todas las personas que deseen unirse a la lucha por la igualdad y en rechazo a los discursos de odio del gobierno libertario.

El malestar de la comunidad LGTBI+ comenzó con el discurso que dio el mandatario en Davos, donde utilizó el ejemplo de dos homosexules de los Estados Unidos “que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años”. “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, instó.

Estas declaraciones generaron el rechazo de gran parte de la política argentina, pero también de organizaciones como Amnistía Internacional, y de artistas, intelectuales y escritores que participaron de la movilización.

