Trump ordenó la creación de un nuevo ‘fondo soberano’ que podría comprar Tiktok

TikTok sigue operando en Estados Unidos gracias a una prórroga de 75 días otorgada por Trump el pasado 21 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva instruyendo a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a establecer un “fondo soberano”, el cual podría comprar la red social TikTok.

“Creo que Scott y yo vamos a crear un fondo soberano increíble. Otros países muchos más pequeños lo tienen y no son Estados Unidos. Tenemos un potencial increíble en este país”, expresó desde el Despacho Oval, en referencia a su nominado para secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Al abordar el tema del fondo, Trump mencionó a TikTok como un posible objetivo de inversión y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo para su compra.

“Vamos a hacer algo. Tal vez con TikTok o tal vez no. Haremos el trato correcto con el ruido que queramos. Pero tengo derecho a hacerlo, y podríamos ponerlo en el fondo soberano”, aseguró. No obstante, señaló que este fondo no se limitaría a TikTok y que existen “un montón de cosas” para incluir en él.

Por el momento, la plataforma TikTok sigue operando en Estados Unidos gracias a una prórroga de 75 días otorgada por Trump el pasado 21 de enero, un día después de asumir la presidencia. La aplicación había sido bloqueada por una ley federal aprobada bajo la administración anterior.

El decreto firmado por Trump instruye al fiscal general y al Departamento de Justicia a abstenerse de aplicar sanciones o tomar medidas de cumplimiento de la ley en relación con TikTok durante el período de prórroga.

La ley aprobada durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden exigía que la plataforma de videos se desvinculara de su empresa matriz china, ByteDance, y encontrara un comprador en un país que no fuera considerado un “adversario” antes del 19 de enero.

Aunque la normativa fue respaldada por el Tribunal Supremo, la aplicación no logró concretar el cambio de propietario y dejó de operar por un día, hasta que Trump firmó la orden que permitió su continuidad.

Semanas atrás, el presidente expresó en su red social, Truth Social, su visión sobre el futuro de TikTok, manifestando su interés en que Estados Unidos obtuviera “le gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50 % en una empresa conjunta”.

En esa línea, Trump afirmó que “al hacer esto, salvamos TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le permitimos seguir creciendo”.

fuente: laderechadiario