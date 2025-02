Enrique Romero: ” Milei es a Donald Trump lo que Monica Lewinski era a Bill Clinton “

Solo así se puede entender que Argentina abandone la OMS, lo que afectará al país en el control de futuras epidemias y/o pandemias, con el justificativo de que ese organismo manejó a destiempo una epidemia que se transformó en la pandemia del Corona Virus.

Espero que no declare la Guerra a China por la falta de transparencia en la epidemia del COVID 19 iniciada ahí.

La disposición de Milei es como si un ciudadano que acude a un médico por una enfermedad y este no haya detectado a tiempo el mal que lo aqueja, abandone definitivamente la ciencia médica y deje liberada su salud a curanderos.

Es de terror que de aquí en más quedemos indefensos frente a brotes epidémicos que se puedan transformar en pandemias, como fue de terror que Fernández por cuestiones ideológicas priorizara la vacuna RusaSpuntnik, demorando ingreso de Ffizer, Sinopharm y Astrazéneca.

Mientras Mileiatenta contra la Salud Pública desguazando hospitales,despidiendo médicos y atentando contra la Educación, reduciendo presupuesto a las Universidades, so pretexto de que no se dejan auditar, cuando son auditadas por la Auditoría General de la Nación que reporta al Congreso y no al Poder Ejecutivo.

IgnoraMilei que las UNIVERSIDADES ARGENTINAS LOGRARON SER ACREDITADAS POR LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE EDUCACION MÉDICA, RECONOCIENDO EL ALTO ESTANDAR DE LAS FACULTADES DE MEDICINAS DE NUESTRO PAÍS.

MIlei pretende que los Argentinos vayamos al Psicólogo para aprender a sobrellevar su locura, mientras cultiva quebrantos y cosecha miserias.

AUTOR: Enrique Romero

Continue Reading