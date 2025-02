Un ingenio jujeño hace trabajar hasta 16 horas seguidas a sus obreros

El 2025 arrancó duro en lo laboral para los trabajadores jujeños, con suspensiones, despidos, sugerencias de bajar salarios para contener precios y ahora, ¿denuncias de “esclavitud”?

Mientras las suspensiones, despidos o retiros voluntarios se hacen efectivos en diferentes rubros como por ejemplo, la siderurgia, automotrices y pymes, el “costo laboral” vuelve al centro de la escena como inquietud patronal.

Así fue como el presidente de la Citrícola San Miguel, Gonzalo Tanoira, no solo defendió la política económica del gobierno de Javier Milei sino que además instó a que las empresas bajen salarios de sus trabajadores y trabajadoras “para bajar los precios de los productos”, especulando que de esa manera habrá otro freno para la inflación.

Pero eso no fue todo, ahora, llegan denuncias de “esclavitud” por parte de la empresa azucarera Ledesma ubicada en Ingenio Ledesma, Jujuy, donde un grupo de trabajadores se vio obligado a realizar tareas durante 16 horas de manera continua sin pago de horas extra ni comida…

De acuerdo a lo que trascendió, la compañía tuvo que parar la producción durante dos días, el 4 y el 5 de febrero, por tareas de mantenimiento, por lo que decidió que su planta de personal compense esos días trabajando horas extra, que terminaron siendo 16 horas, sin comida ni pago adicional.

Según denuncian los empleados, las jornadas laborales extras no fueron voluntarias sino obligatorias, para “compensar”. También criticaron las condiciones de trabajo: con más de cuarenta grados de temperatura, sin ventilación y bajo amenaza de descuentos salariales.

Ante esta situación, se reclamó de manera “urgente” la intervención del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, que aún no se expresó sobre el hecho.

