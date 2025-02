Paso en falso de Milei, ahora Trump reingresaría a la OMS bajo condiciones

Donald Trump está evaluando reingresar a la OMS sólo si aceptan que una “mano derecha” estadounidense dirija la agencia: Javier Milei, recalculando (…)

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría evaluando la posibilidad de reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud (OMS), justo unas semanas después de haber firmado un decreto para retirar a Estados Unidos del organismo y de que ello fuera copiado por el Gobierno de Javier Milei.

Fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos, que dialogaron con Reuters, aseguran que está considerando exigir una reforma estructural dentro de la OMS y presionando para que se nombre a un estadounidense como director de la agencia, como condición sine qua non para que Estados Unidos reingrese como miembro.

Es que el pasado el 20 de enero, cuando Donald Trump regresó al Despacho Oval, firmó una serie de órdenes ejecutivas para retirarse del Acuerdo de París (un compromiso mundial para la reducción de los gases de efecto invernadero) y para sacar a EE. UU. de la OMS.

Su salida de la OMS claramente era de esperarse, ya que, desde la campaña, ha venido tirando munición pesada contra la organización, a la que acusa de haber realizado un “mal manejo de la pandemia” y le habría dado “pagos injustamente onerosos”.

Más de una vez criticó la OMS por las exigencias durante la pandemia del COVID-19 que, según él, atentaron contra la soberanía del país, contra la libertad de circulación (por las directrices sobre el confinamiento) y contra las libertades individuales (el derecho a elegir a no ser vacunados), algo que responde a una visión anti-vacunas que comparte con la ultraderecha republicana.

Trump evalúa seguir en la OMS: Cambios, nuevo liderazgo y aportes en equidad

El pasado 27 de enero, en un mitin que mantuvo en el Circa Resort & Casino en el centro de Las Vegas, justo dos días después de su retorno al poder, Donald Trump dijo que no entendía porque otros países como China pagaban a la OMS sólo una fracción de lo que Estados Unidos desembolsa anualmente.

Pagamos 500 millones de dólares al año y China paga 39 millones de dólares al año a pesar de tener una población mucho mayor. Piensen en eso. China paga 39 millones de dólares para tener 1.400 millones de personas, nosotros pagamos 500 millones de dólares, nadie sabe qué diablos tenemos, ¿alguien lo sabe? Tenemos tanta gente llegando que no tenemos idea”, dijo Trump. Según las estadísticas oficiales, Washington paga el 10% del presupuesto de la OMS, mientras que Pekín solo el 3%, algo que definitivamente no es equitativo. Por ello, en los pasillos de la Casa Blanca, se rumorea que Trump estaría evaluando, como condición para que Estados Unidos siga en la OMS que todos los países miembros deban aportar lo mismoy que la agencia debe cambiar estructuralmente, así como ser dirigida por un estadounidense. Lo informaron dos fuentes familiarizadas con el plan, citadas por la agencia de noticias Reuters.

El documento al que accedió Reuters, compartido con los asesores del presidente antes de su toma de posesión el 20 de enero, recomendaba que Estados Unidos anunciara rápidamente su retirada de la OMS y adoptara un “enfoque radicalmente nuevo” para negociar con la agencia, incluyendo la exigencia de que un funcionario estadounidense se desempeñe como director general cuando el mandato de Tedros Adhanom Ghebreyesus termine en 2027. Entonces, la supuesta retirada de EE.UU. de la OMS sólo fue un artimaña del Gobierno de Trump para presionar a tal agencia con mejorar las condiciones para Washington, a sabiendas de que sino perderían a su mayor financista. Por tanto, la administración Trump “seguirá revisando los procesos actuales y los organismos de salud para implementar las reformas necesarias”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desa.

fuente:urgente24