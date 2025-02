Córdoba: Cayó preso poderoso dirigente del PJ

Un histórico líder político del oficialismo provincial quedó detenido con prisión domiciliaria. Un accidente fatal detonó todo.

Finalmente, la Justicia de Córdoba ordenó la detención preventiva del histórico dirigente del PJ local, Oscar González. El ex funcionario que quedó envuelto en un accidente fatal en el Camino de las Altas Cumbres en 2022 deberá cumplir prisión domiciliaria dada su avanzada edad.

La medida contra el ex legislador señalado fue dispuesta por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. Sin embargo, la detención no respondió al evento fatal por el cual González quedó señalado, sino por una causa subyacente por presunto enriquecimiento ilícito cuya investigación fue encabezada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Durante el proceso que intenta determinar responsabilidades concretas del trágico choque que el ex legislador tuvo a bordo de un vehículo oficial asignado, la Justicia encontró inconsistencias patrimoniales compatibles con el delito mencionado. Por ese motivo, se avanzó con la detención del ex funcionario, que hace tiempo fue apartado del Gobierno provincial pero supo ser crucial durante más de 20 años.

Además, González fue apuntado por presunto lavado de activos. Ello a partir de la detección de posibles transferencias de inmuebles a sus familiares con fechas posteriores al accidente en el cual una mujer murió y dos adolescentes quedaron gravemente heridas, dejando a una de ellas con secuelas de por vida.

El poder de González en Córdoba

La historia política de Oscar González en Córdoba se remonta a los inicios de la gestión del PJ en la provincia. Su carrera y ascenso en la política se produjo a la par del éxito electoral que la filial cordobesa del peronismo fue cosechando en los últimos 26 años, especialmente durante las gobernaciones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, siendo para este último un estratega clave en la Legislatura.

Médico de profesión y oriundo de Villa Dolores, González fue tres veces diputado e incluso encabezó la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Además, fue ministro de Gobierno y ministro de Salud de la provincia entre otros cargos importantes. Según la investigación judicial por su patrimonio, durante su etapa más exitosa en la política y la gestión pública, González vio un incremento ostensible en la cantidad de propiedades bajo su órbita, duplicando los inmuebles en su poder en 23 años.

fuente:urgente24