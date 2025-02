El Gobierno de Milei impulsa la reforma previsional: sube la edad jubilatoria y el haber será según los años de aportes

El 23 de marzo vence la moratoria y ya no podrán jubilarse, mediante ese mecanismo, los trabajadores que no cumplen con los 30 años de aportes. Pero trabajan en una “Prestación de Retiro Proporcional

El Gobierno impulsará una reforma previsional que incluirá la posibilidad de acceder a una jubilación aún si no se alcanzaron los 30 años de aportes, a cambio de aceptar el cobro de un haber menor, que se llamaría “Prestación de Retiro Proporcional”, anticipó este domingo el titular de la Anses, Mariano de los Heros.

Además, el funcionario adelantó que uno de los puntos a discutir será el aumento de la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. De mínima, el Gobierno impulsará una misma edad para ambos géneros y, en lo posible, subiría algunos años, aunque sin llegar a 70, la edad jubilatoria, según habían dicho fuentes oficiales a Infobae semanas atrás.

Ante el vencimiento, el próximo 23 de marzo, de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reunen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la Anses la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio. “La moratoria es injusta porque carga al sistema previsional de beneficiarios que aportaron muy poco: se compran servicios a precio vil más de 20 años de servicios, afectando la sustentabilidad del sistema y perjudicando a quienes aportaron 30 o 35 años. Esto es injusto porque no todos los que se acogen a la moratoria lo necesitan. En cambio la PUAM va a la población que efectivamente lo necesita”, dijo a este medio la semana pasada una fuente del organismo, que trabaja conjuntamente con otras áreas en la futura reforma previsional.

En declaraciones a TN, De los Heros dijo: “Lo que tenemos que discutir es el régimen previsional, que es lo que anticipó el Presidente, antes de fin de año, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado”.

La novedad que mencionó el titular de la Anses es la de la “Prestación de retiro proporcional”, que habilitaría a las personas que no cumplen con los 30 años de aportes a jubilarse con un haber menor. Hasta ahora, desde el organismo previsional habían dejado trascender que a partir del vencimiento de la moratoria las personas que alcancen los 65 años, sean hombres o mujeres, podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva a la que pueden acceder personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, cobran mensualmente esa pensión unos 200.000 hombres y mujeres.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que en diciembre era de $212.725,61. A ese valor hay que sumarle el bono de $70.000, por lo que el total cobrado por esos beneficiarios fue de $282.725,61. El último mes del año, cobraron la pensión 194.000 personas, según datos de la Anses. A su vez, el valor de la prestación a cobrar en febrero será de $288.469,20 ($218.469,20 más los $70.000 del refuerzo, que se mantendrá durante todo el año).

La Prestación Proporcional figuraba en el proyecto de Ley Bases, pero luego el Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso.

Regímenes especiales

Como parte de la reforma, el Gobierno también buscará eliminar o cambiar algunos regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, ervicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.

También figura revisar las pensiones, en especial las de discapacidad. Y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubilados.

Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia.

La iniciativa oficial incluiría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.

Del total de beneficiarios del sistema previsional, 5.666.805 corresponden a jubilaciones y 1.712.673 a pensiones. De esos totales, 4.019.661 tienen beneficios por moratoria o plan de pago de deuda previsional y 3.359.817 son beneficios contributivos puros.

Más de la mitad cobran la jubilación mínima ($273.086 más $70.000 de bono). Además, 1.835.063 son beneficios no contributivos, como Pensiones por discapacidad, madres de 7 o más hijos o y 1.835.063 son beneficios no contributivos.

En tanto, los aportantes suman más de 13 millones, de lo que se desprende que más de 7 millones se desempeñan en la informalidad.

