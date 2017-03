El CEO y dueño de Mercado Libre, entre los billonarios argentinos de la lista Forbes

Con 45 años, el fundador de la plataforma de e-commerce con presencia en 19 países cuenta con una fortuna de $1.000 millones que lo ubica junto a empresarios de larga trayectoria como Eduardo Costantini y Gregorio Pérez Companc.

Jeans, camisa y zapatillas. Podría confundirse tranquilamente entre los transeúntes que nunca supondrían que se trata de uno de los argentinos con mayor fortuna del país. Se llama Marcos Galperin, y es el fundador y CEO de Mercado Libre, la plataforma de e-commerce con actividad en la Argentina y países de la región.

Galperin apareció en el puesto #1.940 de la última lista Forbes de “Billonarios del Mundo”. Pero si se resume en los billonarios vernáculos, Galperin comparte el 6t0 puesto con el empresario inmobiliario Eduardo Costantini. Ambos coinciden en una fortuna que alcanza los $1.000 millones, según la revista.

Esa lista, que a nivel mundial encabeza Bill Gates, en su capitulo argentino es liderada por el petrolero Alejandro Bulgheroni (Bridas), seguido por Eduardo Eurnekian (Corporación América), Alberto Roemmers (Laboratorios Reommers), Gregorio Pérez Companc (Molinos) y Jorge Brito (Banco Macro).

Galperin, quien pertenece a la familia dueña de la curtiembre Sadesa y pasó por YPF de la mano de José Estenssoro, se destaca, primero, porque es el más joven (tiene 45 años) y, luego, porque se trata del único de estos empresarios que no sale de los negocios tradicionales: es el único vinculado a la actividad online. Según Forbes, Mercado Libre es “el e-Bay de América Latina”.

La firma tiene presencia en 19 países de la región, además de Portugal y USA. Tiene más de 130 millones de usuarios registrados y su plantilla supera los 3.500 empleados. Cotiza en bolsa: en el Nasdaq, el mercado con más volumen de intercambio por hora del mundo.

Mercado Libre fue presentada en sociedad el 02/08 de 1999. Para financiarlo, Galperin recurrió a inversores que contactó mediante Jack McDonald, su profesor de finanzas en la escuela de negocios estadounidense Stanford. En 2001, su inspiradora e-Bay se convirtió en el principal accionista de su copia argentina. Hoy la firma estadounidense retiene algo más del 18% de la participación, de la que una parte está en venta para reducirla al 6%.

La exposición que le da la lista de Forbes contrasta con el bajo perfil que prefiere mantener Galperin. “A mí me gusta hacer una vida de bajo perfil, me encanta ir a comer al patio de comidas del shopping que queda frente a MercadoLibre con los demás chicos y ser totalmente desconocido, porque me sirve para mantener mi privacidad. Salir a hablar tiene sus pros y sus contras, y es muy difícil de manejar”, dijo hace algunos años.

Galperin señala que el e-commerce en la Argentina aún es pequeño, pero que en unos 20 años esa ecuación se invertirá y que el 90% de las compras se realizarán online. “Hoy, el comercio electrónico sigue siendo en la vida diaria de la gente pequeño y va a ser enorme”, sostiene.

La llegada de Cambiemos al gobierno resultó una buena noticia para Mercado Libre frente a la “indiferencia” u “hostilidad” que oponía el kirchnerismo. Recientemente, Galperin sostuvo que la administración Macri “aprecia lo que hacemos”.

A pesar de su juventud, el CEO de Mercado Libre había anticipado que se retiraría a los 45 años. Hoy tiene esa edad pero no parece estar ni cerca de dar un paso al costado. “A mí me encanta lo que hago, no me veo haciendo nada en el mundo privado que no sea lo que estoy haciendo”, dijo.

fuente:URGENTE24