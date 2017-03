Conoce este es el gallo mas grande del mundo(VIDEO)

Muchos internautas aseguraron que las imágenes eran trucadas. Sin embargo, el ave existe y mide casi como un niño de dos años.

El video de un enorme gallo de unos 85 centímetros de alto y casi 7,5 kilos causó tal revuelo en web al superar largamente los 100 millones de visitas en la red social Facebook, mientras que más de 2,5 millones de usuarios lo compartieron.

La grabación -publicada el último sábado- se viralizó en la página The Press of the World, pero el original pertenece a Firim Sejfijaj, que lo publicó en otra página de Facebook, está dedicada a las aves de corral. También fue compartido muchísimo en Twitter: uno de los tuits que publicaba el vídeo se acerca a los 40.000 retuits.

A pesar de numerosos comentarios que dudaban sobre la veracidad de las imágenes, se trata de un animal real, como recoge en la página web especializada en información sobre animales The Dodo. Es un gallo brahma que mide unos 85 centímetros de alto -más o menos como un niño de unos dos años- y pesa unos 7,5 kilos.

Son originarios de Estados Unidos, aunque al parecer se criaron a partir de aves ya grandes importadas de China en el siglo XIX, según The Livestock Conservancy, una organización que tiene como objetivo la protección del ganado y las aves de corral en peligro de extinción.

Fueron la principal fuente de abastecimiento cárnico en Estados Unidos entre 1850 y 1930. Eso sí, el gallo del video es grande incluso para uno del tipo brahma, dado que su peso habitual ronda los 4,5 kilos.

fuente:NUEVODIARIO