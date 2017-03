Facebook se endurece y no dudará en eliminar tu cuenta si hacés algunas de estas 11 cosas

La red social endurece su política de uso y advierte a sus usuarios que muchas conductas pueden ser penadas si no se respetan. Mirá la lista

Facebook es el espacio favorito de los argentinos pero esa fascinación puede terminar en censura si no se respetan algunas reglas que la red social exige. Usar Facebook implica respetar el contrato y es importante tener en cuenta algunas reglas. Varias exigencias son obvias pero otras son desconocidas e importantes recordarlas bien. Por eso compartimos aquí 11 reglas para evitar que nos cierren la cuenta y tengamos que iniciar el calvario de pedir la reactivación:

1-Crear un perfil con una edad inferior a 13 años. Es una de las reglas que rigen desde el principio y la mayoría de los adolescentes simplemente la evadieron mintiendo sobre su edad. Sin embargo la regla sigue vigente.

2-Utilizar un perfil personal para uso comercial. La estrategia de hacerse amigo de mucho gente y luego cambiar el perfil por uno comercial es lo que más está tratando de atacar Facebook en este momento. La red social busca separar lo personal de lo profesional y fomenta que los negocios se hagan en las fan page y no en los perfiles con amigos.

3-Publicar contenidos o hacer comentarios ofensivos e insultantes. Esta es una obviedad pero en el último tiempo se ha estado ajustando el control para evitar mensajes terroristas pero también bullying o violencia de género. Así que si querés insultar a alguien deberás pensarlo dos veces.

4-Publicar pornografía o imágenes de contenido sexual. Este punto también parece una verdad de Perogrullo pero es una trampa que el propio Facebook no puede eludir. Una madre amamantando no es porno pero si se ven los pezones Facebook suspenderá la cuenta y aún no entiende mejorar su filtro en este aspecto.

5-Crear un perfil falso. Varios problemas han sido reportados por personas que denuncian que no son los que figuran en muchos perfiles y Facebook quiere evitar que haya robo de identidad. Por eso extreman el control de cada de perfil.

6-Armar una página de una organización o empresa que no existe. Es la versión empresarial del perfil falso personal. Si Facebook no puede comprobar la existencia de la compañía, no la dejará seguir existiendo en la red social.

7-Solicitar demasiadas solicitudes de amistad por día. Para la red social es sospechoso que alguien busque tantos amigos al mismo tiempo y puede cerrar la cuenta por sospechosa.

8-Publicar muchos contenidos en el muro de otras personas muy seguido. Básicamente Facebook quiere que no acoses a la gente y puede sancionarte si te ponés pesado publicando cosas a tus amigos.

9-Enviar demasiados mensajes a un mismo grupo. Otra forma de evitar el spam o acoso a los invitados de un grupo o evento en un corto período de tiempo.

10-No respetar la propiedad intelectual. Otra discusión que puede ser larga y ya se ha dado en otras redes sociales. Facebook sigue las generales de la ley puede censurar tu cuenta si compartís sin permiso propiedad intelectual de terceros.

11-Hacer uso de mensajes genéricos y repetirlos en exceso. Esta es otra forma de abuso que la red social busca frenar. Mucha gente postea en comentarios mensajes repetidos y eso puede ser causal de cierre definitivo de la cuenta.

fuente: LOS ANDES