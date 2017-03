Lichtmajer recorrió las escuelas afectadas por el temporal

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, junto al secretario ‎de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Max Gulmanelli; funcionarios del ministerio de Educación y de Desarrollo Social de la provincia, de Obras Públicas de la Nación y Alejandra Cejas, la intendenta de Graneros; recorrió instituciones educativas del departamento afectadas por el temporal. Las autoridades fueron recibidas en la Escuela N°182 Teniente Coronel Ricardo Dante Biscardi de la localidad de Amumpa, en Graneros, por la directora del establecimiento, Claudia Delgado.

El ministro de Educación suspendió su agenda en el Consejo Federal de Educación en Salta y asistió al sur provincial acompañado del funcionario nacional para estar cerca de los docentes y las necesidades de las comunidades educativas. “Estamos en la Escuela 182 Amumpa de Graneros. En estos momentos más que nunca es nuestro lugar al lado de los maestros y maestras. Es conmovedor lo que hacen los maestros cada día y miles de maestros que no sufrieron como los compañeros del Sur pero que nos están llamando y ayudando a ayudar. Este es un equipo gubernamental que es en síntesis absolutamente todas las áreas de gobierno. Estábamos en el Consejo de Ministros e inmediatamente me vine por la situación de Tucumán. Tucumán vive una situación dramática y vamos a necesitar todos los esfuerzos para salir adelante. Los maestros nos transmiten apego a la escuela. Nosotros andamos y a los caminos los conocemos, esto es lo que tenemos que hacer, que las cosas no nos las cuenten, verlas por nosotros mismos”, comunicó el titular de la cartera educativa.

“La reflexión es que tenemos que hacernos cargo del cambio climático. La naturaleza nos pide que la cuidemos mejor, eso es una responsabilidad de todos y de los gobernantes. Lo principal es hacer un plan de abordaje para llevar en la urgencia soluciones inmediatas y luego soluciones estructurales para que esto no se repita. Estamos trabajando con los tres niveles de gobierno al servicio del pueblo, ese es nuestro deber y el derecho de la gente”, resaltó el funcionario nacional.

“Es reconfortante tener autoridades en mi humilde y sencilla escuela porque esta mañana estaba todo tan triste y desolado con una impotencia. Nos sentimos apoyados y con fuerzas para seguir adelante y sacar adelante nuestra institución y nuestros niños”, comentó la directora de la institución.

Por su parte la Intendente de Graneros señaló: “Estoy contenta porque pudieron llegar a esta escuela que cuando llueve sufren muchos daños. Estamos trabajando en conjunto con la gente de Educación, Desarrollo Social, Interior, es una problemática de todos y hay que trabajar en conjunto para que podamos darle solución a los niños que vienen a la escuela y a las familias que hoy necesitan la contención”.