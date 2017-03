El Dique Escaba llegó a su cota máxima y abrieron las compuertas

El dique está erogando 178 milímetros cúbicos por segundo, lo que generará un aumento en el cause del río Marapa. Autoridades señalaron que si no se registran más lluvias intensas en Catamarca o el sur tucumano, no habrá inconvenientes.

En Escaba convergen los ríos Singuil, Chavarría, de Catamarca, y Marapa, y los arroyos La Mora, El Chorro y Huasarroyo. Hasta anoche, según el último informe, el dique estaba a 6 metros de llegar a su cota máxima, lo que sucedió esta madrugada por las intensas lluvias en la provincia vecina, donde la crecida arrastró casas, vehículos y afectó a 6 departamentos.

Ante esta situación se decisión abrir las compuertas del dique que en este momento está erogando 178 milímetros cúbicos por segundo, lo que seguramente provocará un aumento del caudal del río Marapa y arroyos, pero la situación está controlada, aseguran autoridades, siempre en cuando las condiciones climáticas se mantengan.

