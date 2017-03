Lamentable: Incidentes en la platea de Atlético: “quiero que Leito dé la cara”, pidió el diputado nacional Federico Masso(VIDEO)

El diputado nacional, fanático “Decano”, denunció que personal de seguridad del club golpeó a su hijo y que su platea fue robada.

Ni bien se escuchó el pitazo final en el partido donde Atlético cayó 1-0 con Gimnasia de La Plata, en el sector 5 de plateas del Estadio Monumental comenzaron los forcejeos que terminaron en agresiones en el sector 1 entre efectivos policiales y el diputado nacional, Federico Masso.

“La gente de seguridad de Atlético le pegó a mi hijo mientras yo estaba en otro sector. Llevo al club en el alma, me crié en el club, y no voy a permitir esto porque pago 26.000 pesos”, explicó Masso en medio de un tenso clima en las plateas.

“Me robaron la platea el 31 enero. Fue gente que entró gratis al club, y estos mismos señores que hoy le pegaron a mi hijo no fueron capaces de detener a quienes me robaron. Por eso tuve que hacer la denuncia en la Federal”, continuó el diputado sacando a la luz toda su bronca acumulada.

“Ahora quiero que el presidente Mario Leito, que tanto habla en la televisión, venga; que dé la cara y me pida disculpas, y que la persona que agredió a mi hijo no entre al club”, pidió Masso apuntando directamente contra el presidente de la institución.

Socios del Club expresaron su enojo con el politico que no estuvo a la altura de su investidura y se descontrolo como un barra brava.