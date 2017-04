Las provincias argentinas tomaron deuda externa por casi u$s 10.000 millones

Según un informe de la consultora Ecolatina, la decisión del Tesoro Nacional de financiar el déficit a través de endeudamiento externo fue imitada por las provincias, quienes colocaron bonos por US$ 9.600 millones. La región pampeanaes la zona que más acudió a los mercados financieros internacionales para aliviar su situación fiscal

Según el relevamiento las provincias colocaron bonos por US$ 9.600 millones en el exterior. La región pampeana es la zona que más acudió a los mercados financieros internacionales para aliviar su situación fiscal.

Además de la situación fiscal de cada provincia, las exportaciones también influyen en su capacidad de endeudamiento externo. Por caso, “ante una devaluación el incremento de la carga de la deuda en dólares puede ser acotado si las ventas externas son elevadas”.

Las exportaciones argentinas rozaron los US$ 58.000 millones el año pasado, pero las mismas estuvieron fuertemente concentradas geográficamente: tres de cada cuatro dólares vendidos al exterior, tuvieron como origen la región pampeana. Es por ello que no llama la atención que esta zona sea la que más acudió a los mercados financieros internacionales para aliviar su situación fiscal. Casi el 80% de las emisiones provinciales, vinieron de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y CABA.

El primer caso que destaca es el de la provincia de Buenos Aires, que contrajo deuda externa por aproximadamente US$ 4.500 millones desde el arranque de 2016, más del 45% del total emitido por las 24 jurisdicciones. Una situación similar presenta Córdoba, que fue la segunda provincia en importancia de las emisiones provinciales. Las ventas al exterior de esta provincia en 2016 totalizaron los US$ 8.400 millones (14,5% del total exportado en el país), cubriendo más de cinco veces la salida al mercado (US$ 1.500 millones) que realizó en los últimos doce meses.

