Manzur distinguió al ex embajador Martín Lousteau

El gobernador, Juan Manzur, recibió en la provincia al ex ministro de Economía y ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau.

En un acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Manzur reconoció a Lousteau por las gestiones que impulsó, junto a funcionarios, productores e industriales tucumanos, para conseguir que el limón de Tucumán pudiera entrar al mercado estadounidense. Además, se reunieron con productores, recorrieron el Ingenio La Florida, visitaron Casa Histórica y estuvieron en la empresa citrícola Citrusvil.

Queremos agradecerle en nombre de los tucumanos por todo lo que nos ayudó para que el limón lograra la aprobación de la normativa para su comercialización en Estados Unidos. Esto posibilitó la apertura de nuevos mercados como Brasil, México y países del sudeste asiático”, dijo Manzur.

Destacó que en el acto todo el ámbito científico, académico, industrial y de los trabajadores se reunió a reconocer al ex embajador “porque pensó un país en conjunto, con una mirada federal. Él trabajó mucho por nuestra provincia y los más de 40 mil tucumanos que viven del sector citrícola”.

Lousteau por su parte, señaló: “Es un gusto enorme estar en Tucumán. El Gobernador me invitó muchas veces cuando estuvimos en Washington. A nosotros nos tocó una tarea importante pero si hay alguien a quien felicitar es a todos aquellos que han trabajado durante 16 años, desde que se prohibió el ingreso del limón fresco: los trabajadores y empresarios nucleados en las cámaras, el Estado provincial, la gente que me precedió en la Embajada, el equipo de la Embajada y todos los funcionarios que han viajado durante este tiempo en que se abrió la oportunidad de hacer presión intensamente”.

“Debe haber una vinculación importante de la Ciudad de Buenos Aires con las provincias” Lousteau, que en las próximas elecciones primarias será candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, destacó la importancia de desarrollar los vínculos entre la Capital y las provincias y valoró especialmente la necesidad de crecimiento del interior del país. Destacó además que hay una vinculación natural de la Ciudad con el Conurbano, “pero hay una vinculación mucho más importante con las provincias, por ejemplo debido a que en la Ciudad tienen asiento productivo o fiscal las principales empresas del país y hay un montón de cosas que se pueden trabajar en conjunto con las provincias”. En el mismo sentido de fomentar el crecimiento del interior, señaló: “Hay países que tienen menos condiciones naturales que la Argentina y se desarrollan en cada uno de sus rincones. Entonces, es doloroso ver que un país que tiene tanta riqueza de todo tipo, no encuentra el mismo nivel de desarrollo en las provincias y creo que ese es un gran pendiente”.

Economía argentina

El ex titular del Ministerio de Economía de la Nación, evaluó la situación del país en esa área: “Veo una economía a la cual le cuesta mucho encontrar los motores para arrancar. El tipo de cambio actual está influenciado por el hecho de que la Argentina se endeuda con US$ 30 mil millones por año, que tiene que traer del resto del mundo. Nos inundan de dólares, hacen que el tipo de cambio sea menos competitivo y eso trae grandes dificultades para el interior y las economías regionales porque el tipo de cambio se atrasa”.

Finalmente, dijo que la Argentina “tiene una situación mucho más delicada de lo que pensamos: tiene un Estado muy grande, tres veces más grande que hace 25 años, pero tiene un déficit fiscal de siete puntos del producto y tiene 13 millones de pobres”. Al respecto concluyó: No vamos a resolver la pobreza con más Estado solamente, ni a través del sector privado si no le prestamos condiciones para que produzca cantidad y calidad de puestos de trabajo. Y eso requiere una discusión más profunda. Nadie en la Argentina puede dar un diagnóstico preciso o ni gestionar ese cambio solo. Los recursos que tenemos pueden ser más pero tienen que estar bien utilizados porque si no rinden”.

En el acto en Casa de Gobierno estuvieron presentes el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el equipo de asesores de Lousteau; integrantes de la Asociación La Bancaria, encabezados por su titular nacional, Sergio Palazzo; el secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, y demás miembros del Gabinete provincial; el presidente de la Asociación Tucumana del Citrus, Roberto Sánchez Loria; intendentes, empresarios y productores cítricolas, académicos, científicos e industriales.