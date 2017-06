Marcelo Tinelli se refirió a la posibilidad de meterse en política

Escribió un mensaje en Facebook sobre los rumores que se desataron después de alguna de sus declaraciones.

Marcelo Tinelli nunca dijo públicamente que deseara ser presidente de la Nación. Sin embargo, en alguna oportunidad dijo que no descartaría entrar en el mundo de la política. Fue Moria Casán quien también se refirió a esa posibilidad y la alentó.

Pero ahora, el conductor salió a aclarar las cosas y aseguró que no está en su cabeza meterse en política próximamente. De todas maneras, dijo que no lo descarta. Lo que se entiende del mensaje que publicó en su cuenta de Facebook es que en un futuro no sería descabellado que fuera por ese camino.

“Parece que el decir la frase ‘No lo descarto a futuro’, lleva a un montón de especulaciones y noticias que no son reales sobre mi participación en política”, arrancó. Y siguió: “Todo lo que tenga que ver con asumir un rol en el que pueda gestionar para poder cambiar la calidad de vida de la gente, ayudar a los que menos tienen y entregarme a una vocación de servicio, es algo hermoso para mí y no lo descarto en algún momento. De hecho a través de mi Fundación, colaboramos con varias instituciones y personas carenciadas”.

“Hoy en día no estoy pensando en ingresar a la política, ni ahora ni más adelante. Estoy feliz con mi trabajo en mi programa, con mi trabajo en San Lorenzo y con todo lo que hacemos en mi amada Bolívar, en el voley y en diferentes areas acompañando una gran gestión de mi amigo Bali Bucca”, siguió.

Luego anunció: “Todo llega a su debido tiempo en la vida. Los quiero y gracias por el apoyo y el amor de tanto tiempo”.

fuente: TN