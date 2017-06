Un Sacerdote desafió a Macri por las pensiones

El padre Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, rechazó el recorte de las pensiones para las personas con discapacidad.

“Que Macri tenga las pelotas para sacarles las pensiones a quienes ganan más de $120 mil”, afirmó Molero a Radio Splendid.

El cura aseveró: “Quieren justificar la quita de las pensiones como si fuera parte de la corrupción. El manejo no puede ser que una persona vaya a cobrar algo que siempre cobra y no lo cobre más y no le digan porqué. Eso no es buen trato”.

Además, Molero expresó: “El Gobierno anterior desde el primer momento entregó pensiones y no de forma clientelista”, destacó sobre el kirchnerismo.