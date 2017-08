CFK ganó por 0,21% en las PASO de la provincia de Buenos Aires

Unidad Ciudadana se impuso en el escrutinio definitivo por 20.324 votos para la categoría senador; Cambiemos ganó en Diputados

A pesar de que los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires estaban previstos para mañana, fuentes oficiales informaron a LA NACION que la candidata a senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner ganó en las PASO por un 0,21% por sobre Esteban Bullrich .

La ex presidenta obtuvo 3.229.194, lo que representa el 34,27 por ciento, contra 3.208.870 del ex ministro de Educación, que equivale al 34,06 por ciento, teniendo en cuenta los votos válidos. Se abrieron 72 urnas en todo el proceso. Una sola mesa quedó anulada en Gneral Pueyrredón y otra no se constituyó en Olavarría por falta de votantes.

Los 20.324 votos de diferencia que hay entre ambos candidatos se reflejaron en La Matanza, donde la ex presidenta obtuvo la mayoría. Lejos quedó la noche del 13 de agosto en que Cambiemos se adjudicaba una diferencia de 7000 votos a su favor en esta provincia.

fuente: LA NACION