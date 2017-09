Alfaro rompe el dialogo con Manzur: “Esto es un gobierno de inútiles”

El intendente capitalino volvió a pedir al gobernador Juan Manzur una audiencia, ya lo hizo por nota, ahora le pidió públicamente en el programa LOS PRIMEROS. “Van a ceder viviendas, pavimentos, edificios y recién ahí nos vamos a preocupar” alertó.

Volvió a criticar la falta de control al servicio de aguas y cloacas que ofrece Sociedad Aguas del Tucumán, sobre todo la “indiferencia” de parte del Gobierno y del ERSEPT (Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán) ante esta situación, es por eso que desde el municipio proponen conseguir mil firmas para impulsar un proyecto de ley de iniciativa popular.

“Da la sensación que se están aferrando a algo que quieren esconder, la SAT se ha transformado en una caja política” señaló el intendente Germán Alfaro, criticando la indiferencia del gobernador Juan Manzur, acusándolo además de emitir declaraciones superficiales, que no llegan a atender problemáticas puntuales. “No veo qué es lo que solucionaron hasta ahora” disparó.

Consideró que la Provincia tiene recursos necesarios para atender las falencias del servicio de agua y cloacas, en este sentido cuestionó los 2 mil millones de pesos que tiene de presupuesto la Legislatura. “Eso se reparte en 49 legisladores, es decir que los tucumanos por año les estamos dando $40 millones a cada uno de ellos, hay que redireccionar los gastos, en un momento de crisis pensar dónde tengo que usarlos” agregó.

Las críticas de Alfaro no quedaron ahí nomas, aseguró que admira al gobernador Manzur, porque parece que “los problemas le resbalan”, esto al no tomar cartas en el asunto en una situación que el Jefe Municipal considera de absoluta gravedad, con graves riesgos sanitarios e infraestructurales. “No están sabiendo manejar las cosas, no entiendo, lo único que me queda pensar es que es un gobierno de inútiles” disparó.

Intentando bajar el tono, Alfaro insistió en una audiencia con el gobernador Juan Manzur, tal como viene pidiendo desde hace un tiempo ya. “Quiero conversas con él, tiene recursos, medios, le falta voluntad política, si él me llama hasta le llevo el proyecto que hemos armado” señaló.

fuente: los primeros, la gaceta