Espiritú Obsceno: El piropo subido de tono de un pastor protestante a Sol Pérez

Se trata de Luis Acuña, un pastor protestante que firma en Instagram como “Episcopaluruguay”. Un comentario en una foto de la chica del clima generó polémica en las redes.

Un pastor sorprendió y causó polémica en las redes sociales por un insólito comentario que realizó en una foto con poca ropa que publicó “la chica del clima”, Sol Pérez.

Se trata de Luis Acuña, que firma en Instagram como “Episcopaluruguay” y que en una publicación de la blonda escribió: “Para una noche a puro cerrucho (sic)”.

Su comentario generó rechazo entre los seguidores de la blonda que le reprocharon su condición de religioso para semejante actitud.

Ante las críticas, el pastor se defendió: “Quiero aclararles que no soy cura católico amigos sólo soy protestante. A los hombres, no sean hipócritas, lo piensan pero no lo dicen, más vale la sinceridad y a las chicas, sorry”.

El religioso se atajó de sus dichos al afirmar que los protestantes no están obligados al celibato.

Y añadió sobre su popularidad repentina en las redes: “Gracias no me manden mas solicitudes no voy a aceptar a nadie”