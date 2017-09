La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand: “Un triunfo de Cristina sería una desgracia para el país”

La diva de los almuerzos dijo que tampoco haría una entrevista con la expresidenta

Mirtha Legrand se despachó contra el Gobierno y contra Cristina Kirchner en una encendida entrevista que dio en comunicación telefónica con Jorge Rial. El llamado del conductor de Intrusos se dio para que la diva de los almuerzos hablara de su enojo con la revista Gente por no haberla invitado a su fiesta anual. Pero ante una pregunta del panel del programa, Mirtha se despachó con comentarios de fuerte carga política.

A propósito de la polémica por la negativa de Susana Giménez a entrevistar a la expresidenta Cristina Kirchner, Legrand aseguró que ella tampoco hubiera aceptado tener a la candidata a senadora en su mesa. Al mismo tiempo, cuestionó la parodia de entrevista con Cristina que protagonizó Marcelo Tinelli junto a Martín Bossi (imitador de la expresidenta), en la que el actual primer mandatario Mauricio Macri iba a hacer una intervención vía redes sociales. “Me pareció absolutamente inoportuna la salida del presidente, fuera de lugar. Debería haber evitado la salida. Estaban destruyendo la Avenida de Mayo… Estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Yo espero que después de octubre se acabe todo esto. Porque así no se puede vivir. Estoy muy preocupada, porque yo veo más allá. Veo que la grieta se ensancha cada vez más. ¿Cuándo va a llegar el momento de la reconciliación entre los argentinos?”, lanzó Mirtha.

La diva dijo estar preocupada por la escalada de violencia, tras la marcha por la aparición de Santiago Maldonado que terminó en destrozos en el Cabildo y la Avenida de Mayo el viernes pasado: “He vivido en democracias, dictaduras, soy una mujer grande, he vivido todo. En un gobierno democrático, tantas ofensas, tantos hechos delictivos. Veo violencia, una violencia terrible. Entre los robos, la gente que asesina, los femicidios, los encapuchados. No se puede vivir”.

“Ojo, yo soy macrista, hice mucho para que este gobierno ganara. No soy militante. Quiero que este gobierno triunfe. Pero lo que estamos viendo es muy terrible”, dijo y advirtió que siente que “quieren desestabilizar a Macri”.

Ante la consulta de Rial sobre si considera que un triunfo de Cristina sería más desgracia para el país, Mirtha fue contundente: “Sí, y sería más violencia aún”. “Relaciono esta violencia con el kirchnerismo y con los anárquicos. Con muchos grupos”, lanzó. Luego, dijo sobre el caso de la desaparición de Santiago Maldonado que “aunque el presidente dijo que no se hable más del tema”, porque “está muy politizado”, es preocupante: “La gente se asusta. Yo me pongo del lugar de su madre. Cómo está su familia. Yo perdí un hijo por una enfermedad. Pero esta madre no sabe si su hijo está vivo, está muerto, si está en la Argentina, en Chile…”

“A la ministra Bullrich le pregunté si no aparecía Santiago Maldonado renunciaría y la verdad es que no me contestó. La ineficencia también hay que pagarla. La negligencia es un delito”, asestó para poner cierre a la charla.

FUENTE: LA NACION