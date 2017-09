Vergonzoso: Dirigentes santiagueños de Cambiemos se pelean en plena calle por las listas

Un escándalo de proporciones sacude a Cambiemos en Santiago del Estero y, vencidos los plazos, no presentaron lista de candidato a gobernador, vice y diputados, por diferencias entre radicales, macristas y referentes de la Coalición Cívica. Todo esto en medio de acusaciones de compra de candidaturas, pedidos de dinero para incluir a candidatos y reproches varios.

Desde hace dos semanas, en las filas de Cambiemos en Santiago existen profundas diferencias entre sus referentes que se ventilaron en las redes sociales. Un verdadero papelón que trascendió las redes y es comentario en todo Santiago del Estero.

Las tensiones empezaron hace tiempo pero se conocieron recién hace dos semanas cuando Marcelo Lugones, uno de los referentes radicales y que sonaba como candidato a gobernador, reclamó que se postularía únicamente si desde el PRO nacional le enviaban abundante dinero para la campaña (debe competir con Gerardo Zamora), cargos nacionales y que Mauricio Macri en persona los apoyara en Santiago.

Todo eso, aparentemente, no sucedió. No hubo visita de Macri el jueves pasado, como se había anunciado desde Cambiemos; no hubo tampoco, al parecer, apoyo económico y se profundizaron las diferencias internas por el armado de las listas.

Lo cierto es que, en medio de acusaciones cruzadas, el viernes pasado, que vencía el plazo para presentar las listas de candidatos a gobernador y vice, 40 diputados provinciales y 137 comisionados municipales, pidieron una prórroga para presentar hoy hasta las 9 de la mañana, la documentación.

El escándalo se desató cuando la apoderada del PRO, Felicitas Scaraffía iba camino a encontrarse con Natalia Neme, apoderada radical y candidata a diputada nacional, cuando frente al Juzgado Electoral, en plena calle, el legislador provincial- cial radical Jaime Díaz “me arrebató violentamente la carpeta con toda la documentación y no me la quería entregar”.

“No me lo esperaba, soy apoderada del PRO, es responsabilidad mía tener toda la documentación, son 80 diputados, 137 comisionados, es mucha documentación y la tenía encima cuando a punto de presentar, llego al juzgado electoral, me cruzo al bar de un hotel para juntarme con los apoderados del radicalismo para poder presentar las listas, a las 8.45 de la mañana y el diputado Jaime Díaz viene por detrás mío y me arrebata toda la documentación. Me desesperé porque estábamos contrarreloj”, contó Scaraffía.

El incidente quedó registrado por las cámaras del hotel y por algunos dirigentes que filmaron el hecho. Allí se vé a la mujer desesperada intentando convencer al diputado Díaz de que le devuelva la carpeta. “Hay muchos testigos; no me esperaba eso, ingresé a la política para cambiar estas cosas”, dijo Scaraffía, visiblemente shockeada.

Intervino un móvil policial inclusive para tratar de “convencer” a Díaz, que fue denunciado por el hecho.

Legalmente, Cambiemos hoy “no tiene candidatos” a gobernador y vice, diputados provinciales y comisionados municipales”, dijo una fuente de esta agrupación política. No se descarta que el Juzgado Electoral, por el incidente, haga lugar a la presentación (aunque extemporánea) de la lista de Cambiemos.

En tanto, uno de los referentes de Elisa Carrió en Santiago, Maximio Ruiz, quien venía denunciando desde hace tiempo los desmanejos en el armado de las listas, advirtió que “no nos integraron a la lista, estamos trabajando de afuera, trabajamos para Cambiemos pero no estamos en la lista. Nosotros dejamos nuestra postura, dejamos planteado lo que queremos para la provincia”.

Ruiz, que durante el fin de semana dejó entrever que le pedían 300.000 pesos para integrar la lista, señaló que “más allá de los cargos, hay que ver que modelo de provincia se quiere, y aquí hay gente que entenderá que hay otros proyecto de provincia, hay otros proyectos personales por encima de los institucionales”.

Las elecciones para gobernador y vice, diputados provinciales y 137 comisionados, son el 22 de octubre, conjuntamente con las nacionales. Allí, el favorito para alzarse con el triunfo es el ex radical K Gerardo Zamora, que pretende suceder a su esposa, Claudia Ledesma de Zamora. Actual senador, tiene buena sintonía con la Casa Rosada

fuente: CONTEXTO