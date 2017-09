AFIP informó que Máximo Kirchner vació diez plazos fijos por $ 20 millones a principios de 2016

Así lo detectó la AFIP; Bonadio allanó ayer la sede del Banco Galicia para conocer los detalles de los movimientos

Cuando la Justicia comenzó a acorralarlo, a principios de 2016, Máximo Kirchner vació diez cuentas bancarias por casi $ 20 millones, según se desprende de un informe reservado de la AFIP al que accedió LA NACION.

Con esa información en mano, el juez Claudio Bonadio allanó ayer la sede central del Banco Galicia para obtener más datos sobre los movimientos de fondos del hijo de Cristina Kirchner en el marco de la causa Los Sauces.

En enero y febrero del año pasado, el líder de La Cámpora liquidó y retiró todo el dinero que tenía en diez cuentas bancarias y plazos fijos por unos $ 20 millones. De siete cuentas del Banco Galicia extrajo la mayor parte, $ 19,3 millones, mientras que del Banco Santa Cruz sacó $ 125.000 y del Banco Nación, otros $ 550.000. Sólo $ 4 millones volvieron a ser bancarizados. De los otros $ 16 millones se perdió el rastro.

Las sospechas sobre Máximo Kirchner aumentaron desde que LA NACION reveló que el diputado había informado en su declaración jurada “gastos personales” por $ 20 millones en 2016; un promedio de $ 1,7 millones por mes. Una maniobra -entienden los expertos consultados- para sacar ese dinero del circuito legal.

Los peritos de la AFIP concluyeron que, según sus ingresos en 2016, “las rentas consumibles” del diputado, es decir, lo que podía gastar de acuerdo a sus ingresos, eran de $ 3,9 millones, muy lejos de los $ 20 millones que informó.

“Sus gastos en 2016, que crecieron 40 veces respecto de 2015, resultan un aumento exorbitante considerando una inflación aproximada del 36% anual, no habiendo incrementado su grupo familiar, no registrando viajes al exterior, no experimentando crecimiento en los consumos”, escribieron los técnicos de la AFIP.

Con sus finanzas cercadas por la Justicia, Máximo Kirchner declaró que su patrimonio cayó. A pesar de que Cristina le cedió todos sus inmuebles, el diputado aseguró que perdió $ 8 millones en 2016, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

fuente: los primeros