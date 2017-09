La Provincia de Tucumán echó por tierra un posible aumento de la luz

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, descartó un posible aumento en la tarifa de la luz luego de que la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) hiciera un pedido para incrementar el 16,79% de su presupuesto para equiparar la inflación.

El aumento pedido por EDET implicaría un aumento del 7% en las boletas que actualmente pagan los tucumanos, lo que fue desestimado por Fernández.

“Tenemos un expreso pedido del Gobernador de no permitir ningún aumento en la tarifa. La Provincia no toca el valor desde septiembre del año pasado y ahora viene este pedido de aumento de EDET, que no va a ocurrir”, confirmó el titular de la producción.

Por otro lado, el ministro explicó que “los aumentos que se vinieron dando, y de forma exagerada, tienen estrictamente que ver con el valor de la energía al cual la Nación le ha ido quitando subsidios. Es más el ministro de Hacienda ya dijo que después de las elecciones se van a ajustar las tarifas, pero no va a ser la Provincia la que autorice una suba por parte de la empresa local”.