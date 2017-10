GRAVE: Denuncian que le dieron un Registro Automotor a un ex empleado de Jose Cano

La vacante dejada por el fallecimiento de la titular del Registro Automotor Nº 5 de la provincia habría sido cubierta a través de una intervención, resultando supuestamente beneficiado un ex asesor del radical José Cano.

Según publicó el diario Cuarto Poder, el beneficiario del Registro Automotor sería Francisco Raúl Prado, quien se desempeñó como asesor de Cano en el Congreso mientras éste fue senador nacional.

El mencionado medio accedió a la designación de aquel cargo, bajo el legajo 22565, que establece la categoría A-2 Bloque UCR del Senado de la Nación. Se trata justamente del mismo Prado que ahora manejaría la citada unidad de trámites que realizan quienes adquieren o poseen automotores en nuestra provincia. De su designación no se dieron detalles, pero trascendió que se trata de una intervención teniendo en cuenta que la titular fallecida aparentemente no tenía herederos o no podía transferirla.

La oficina, que se encuentra en calle Jujuy 620 de esta ciudad, se encuentra entre los registros autorizados por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). La DNRPA es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular es Germán Garavano.

La función de ese organismo nacional es regular la inscripción de la propiedad de los automotores y todo lo concerniente a los trámites posteriores, como transferencias de titulares, bajas y altas de vehículos, además de los créditos prendarios. Los registros tienen alta rentabilidad asegurada por la facturación millonaria que perciben por parte de los ciudadanos que abonan las tasas del automotor.

La oficina central que funciona en avenida Corrientes 5666, confirmó la titularidad de Prado sobre el Registro Automotor Nº 5 de Tucumán, ante una consulta realizada por el diario Cuarto Poder. Sin embargo, aquí en la provincia se negaron a dar detalles sobre la titularidad.

Los Registros del Automotor son un jugoso negocio, en muchas oportunidades usufructuado por personas del poder, generalmente a través de testaferros.

FUENTE: CONTEXTO