El legislador Emiliano Vargas Aignasse recibió una casa del IPV sin ir a sorteo

Las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de casas por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) salpican a políticos y funcionarios. Ahora, se conoció que al legislador Emiliano Vargas Aignasse se le entregó una de las casas de la repartición, aunque afirmó que la obtuvo siguiendo el mecanismo establecido.

“Yo reunía los requisitos para presentar una carpeta en el Instituto y he seguido el proceso como cualquier hijo de vecino”, declaró. “Cuando me la adjudicaron fue antes de que asuma como legislador. Fue como vivienda única porque no tenía vivienda propia; yo alquilaba”, añadió.

Sin embargo, al ser consultado sobre la metodología de adjudicación, el parlamentario aseveró que no había participado de ningún sorteo para resultar beneficiario de la casa.

Cuando comenzó el proceso de asignación de las viviendas de Lomas, miles de tucumanos supieron copar el club Central Córdoba para esperar que su número sea el favorecido.

Ellos también afirmaban haberse inscripto según los requisitos demandados por la repartición, aunque para poder acceder a una de las viviendas del megaemprendimiento debían sí o sí resultar beneficiados en el sorteo.

“¿Usted participó en el sorteo o no?”, se le consultó. “No sé cómo es la mecánica del Instituto. A mí me notificaron que me la adjudicaron. Yo presenté la carpeta y después fui notificado”, respondió.

En febrero de 2014, el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, firmó la resolución por la que se aprobó la adjudicación de 204 viviendas -entre las que se encontraba la del actual legislador y su esposa- en Loma Norte, un sector de Lomas de Tafí.

Según el legislador, las casas habrían sido entregadas con anterioridad. “El acta del momento en que nos han entregado la llave y yo he ingresado a vivir tiene fecha el 20 de diciembre del año 2012”, aseguró el parlamentario, quien exhibió el documento por el que el Instituto de la Vivienda le otorgó la tenencia precaria del inmueble.

En el momento en el que se entregó la vivienda a Vargas Aignasse, su hermana Carolina (hoy secretaria de Gobierno) ocupaba una banca en la Legislatura. En diciembre de 2013, la parlamentaria electa abandonó su cargo para asumir como secretaria General de la Gobernación y su lugar en la Cámara fue ocupado por Emiliano.

La fecha de la mudanza

El actual legislador peronista explicó que ya cedió sus derechos sobre la casa que se le adjudicó, y que hoy vive en otra ubicación. “Yo compro una vivienda con posterioridad a esa vivienda única, que es donde estoy viviendo ahora”, sostuvo. Cuando se le preguntó al legislador en qué momento dejó la vivienda de Lomas de Tafí, afirmó que necesitaba revisar ciertas cuestiones antes de brindar una fecha exacta, pero que “se habían cumplido los tiempos legales”.

“Estuvimos hasta diciembre del 2015”, dijo. Además, relató que habló con su escribana. “Ella dice que desde el 20 de diciembre de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2015, son los tres años. Después de eso cualquier persona puede vender o hacer lo que quiere”, explicó. Añadió que en febrero de 2016, luego de mudarse a otra casa, entregó la vivienda de Lomas de Tafí a una familia a la cual le transfirieron sus derechos sobre el inmueble mediante una cesión de tenencia precaria firmada en julio del año pasado.

