JOSE CANO: “Hace 14 años que gobiernan Tucumán y no pudieron llevarle soluciones a la gente”

Luego de la visita de Marcos Peña a la provincia, el candidato a diputado analizó el cierre de la campaña y comentó acerca de lo que proponen en materia de seguridad.

El candidato de Diputado Nacional por Cambiemos, José Cano, visitó los estudios de LOS PRIMEROS, donde comentó algunos detalles de la visita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la jornada de ayer a la provincia. “Estuvimos con representantes de toda la provincia, recorrimos la peatonal en algo que la gente ve como extraño, pero es una forma de acercarnos a los ciudadanos. No les resulta común ver a un funcionario caminar por el centro”, dijo. “Estuvimos ayer en un jardín de infantes que se está construyendo con fondos de la Nación, al igual que muchos otros de la Capital y el Interior, en Juan B. Justo cerca de Francisco de Aguirre. Allí charlábamos con la gente que nos comenta que tiene miedo, producto de las declaraciones del gobernador Juan Manzur y sus candidatos que hablan de ajuste, de que desde la Nación se le quitará cosas a la gente y luego dicen que trabajan junto al gobierno nacional”, agregó. Los fondos de muchas de esas obras provienen de dinero recuperado de causas de corrupción.

El ex Titular del Plan Belgrano explicó que ve cómo a la gente le dicen que deben pedirles las obras al gobierno nacional. “Le dicen a los habitantes de pueblos de Alberdi que le pidan a la Nación las rutas que no tienen, que no están para que puedan llegar a Alberdi. Resulta que gobernador 14 años y no fueron capaces de llevarles soluciones a la gente. Hoy se les está dando agua potable, cloacas y una inversión de 1.400 millones de pesos en 20 meses de gestión”, indicó Cano.

Seguridad

“Estamos luchando contra el narcotráfico. Hoy la Droga se quema, no como antes que volvía al circuito. Las fuerzas de seguridad tienen que estar en la calle, hoy las comisarías están en un estado deplorable y con 500 detenidos. La presencia de la Policía Federal en la provincia es fundamental y por ello estamos en las gestiones de tener dependencias en Banda del Río Salí, Yerba Buena y Concepción”, explicó sobre uno de los temas que más preocupa a los tucumanos.

Corrupción

“Si Scioli hubiera resultado presidente hoy López estaría libre y siendo recibido con alfombra roja por Alperovich y Manzur. La gente tiene la chance de optar por este camino de cambio o volver a los 12 años de esas causas judiciales por corrupciones que hoy al fin están siendo investigadas”, finalizó.

