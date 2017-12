No aumentará el boleto al menos hasta marzo

La disputa política en el Concejo frenó el aumento en el transporte público. El boleto de colectivos en la capital se mantendría en $ 9,35 hasta marzo, cuando se reanude el período de sesiones ordinarias del cuerpo. Como en la sesión que se había convocado la semana pasada el interbloque Acuerdo para el Bicentenario (afín a la Intendencia) no dio quórum, no se prorrogaron las sesiones hasta el 22 de diciembre. El pedido de los empresarios para que el boleto suba a $ 15,98 sólo llegará al recinto si el intendente, Germán Alfaro (Cambiemos), convoca a una sesión extraordinaria. “El Concejo sigue trabajando en comisiones pero no podemos sesionar porque terminó el período de sesiones ordinarias. La única forma de sesionar es si el intendente solicita una sesión extraordinaria”, explicó el presidente del cuerpo, Armando Cortalezzi (PJ).

Los empresarios que explotan las 14 líneas de transporte de la capital, nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), habían solicitado el miércoles de la semana pasada un ajuste tarifario cercano al 70% (su intención es llevarlo de $ 9,35 a $ 15,98). Habían justificado el pedido en el incremento de los costos fijos y la reducción de subsidios nacionales. Los taxistas también habían solicitado una suba: pidieron llevar la bajada de bandera de $ 13 a $ 20 y la “ficha” cada cien metros de $ 1,30 a $ 2.

“La única forma de que se trate el aumento es si el intendente cree que es de interés público”, chicaneó el alperovichista David Mizrahi, presidente del bloque Tucumán Crece-PJ. El concejal justificó su postura citando el art. 74 de la ley Orgánica de Municipalidades (N° 5.529).

Lo cierto es que el impedimento legal para sesionar permitió a los concejales postergar un asunto que había generado incomodidad en todas las bancadas. El peronista Dante Loza, presidente de la comisión de Transporte, lo describió así: “en lo personal, me parece una locura llevar a casi $ 16 el boleto. En lo institucional no podemos hacer absolutamente nada, porque el período de sesiones finalizó”.

El radical Agustín Romano Norri (presidente del ApB), coincidió con Loza: “de ninguna manera vamos a avalar un aumento superior al 60%. Entendemos los incrementos en el último año, pero no podemos autorizar una suba superior al porcentaje”.

FUENTE: LOS PRIMEROS